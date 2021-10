SV Griffen beendet Sieglos-Serie gegen Klopeinersee

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 10:46

Durch ein 3:2 holte sich SV Raika Griffen Rast zu Hause drei Punkte über DSG-Mc-Donald's Klopeiner See. Der Sieg für die Hausherren kam nach zuletzt fürchterlichen Niederlagen nicht ganz erwartet, die Elf von Peter Kaschnig bewies aber große Moral, egalisierte zweimal einen Rückstand, eher der Sieg fixiert wurde.







Rückkehrer geben Griffen gleich ein anderes Gesicht

Griffen, wieder mit Mario Smretschnig & Gabriel Ehrlich am Start, zeigte von Beginn an ein anderes Gesicht, als bei den Kanterniederlagen gegen das Vorderfeld der Liga in den letzten Wochen. Auch Gegner Klopein rutschte nach gutem Start in der Tabelle ab, für die Seekicker ging es nicht zuletzt darum, einen direkten Konkurrenten in Schach zu halten.

Die Auswärtself ging durch Tobias Jernej bereits nach sieben Minuten in Führung, dabei sah Torhüter Andreas Vallant unglücklich aus, er ließ einen Flankenball fallen, den sich Jernej schnappte und bedankte. Griffen ließ sich von diesem neuerlichen Rückschlag aber nicht entmutigen und kam über den sehr auffälligen Kevin Rutter in der 23. Minute zum Ausgleich. Die Vorarbeit leistete dabei Innenverteidiger Markus Sauerschnig, der in dieser Situation erfolgreich in die Rolle eines Flügelflitzers schlüpfte. Bei diesem Unentschieden blieb es bis zum Pausenpfiff.

Ein Traumtor von Klopein reicht zu keinem Punktegewinn

Der zweite Durchlauf begann einmal mit Chancen für Griffen, Rutter tauchte wiederum gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Danach nahm aber wieder die Auswärtself das Spiel in die Hand, traf einmal die Latte und kurz darauf legte Klopein wieder vor- und wie! Nach einem Eckengestocher bekam Heinz Worsch das Leder auf die Brust der nahm an und verwertete per Fallrückzieher von 11 Metern in die Kreuzecke! Ein echtes Traumtor, das die meisten Kicker in ihrer Karriere niemals erzielen. In diesem Spiel war es die neuerliche Führung wert.

Die wiederum nicht hielt. Nur wenige Minuten später bedient Rückkehrer Gabriel Ehrlich Kevin Rutter, der dribbelt sich nochmals frei und schiebt zum neuerlichen Ausgleich ein (63.). Dieser Ausgleich war der Auftakt für die stärkste Phase der Heimischen, die gleichfalls einen Lattentreffer verzeichneten und im Finish tatsächlich noch den Sieg einfahren konnten. Ehrlich auf Rutter, der mit einer Maßflanke auf Mario Smretschnig, Kopfball, drin ist das Ding und Griffen konnte erstmals seit längerer Zeit wieder zur Kabinensiegesparty ansetzen!

Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Raika Griffen Rast wieder in der Erfolgsspur. DSG-Mc-Donald`s Klopeiner See holte auswärts bisher nur vier Zähler. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Stimme zum Spiel:

Peter Kaschnig (Trainer Griffen): "Man hat heute schon gesehen, dass zwei-drei Spieler viel ausmachen können. Außerdem beginnt das Training wieder zu greifen, wir haben ja durch die ganzen Quarantänen das Training für 18 Tage eingestellt und darauf zwei englische Wochen in Serie gehabt. Das verkraftet im Unterhaus kein Team spurlos."

Die Besten (Griffen): Markus Sauerschnig (IV), Kevin Rutter (Mf ABre) & Mario Smretschnig (St)

1. Klasse D: SV Raika Griffen Rast – DSG-Mc-Donald`s Klopeiner See, 3:2 (1:1)

7 Tobias Franz Jernej 0:1

23 Kevin Rutter 1:1

58 Heinz Robert Worsch 1:2

64 Kevin Rutter 2:2

81 Mario Smretschnig 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!