SAK 1b schafft gegen Maria Rojach den ersten Sieg!

Details Montag, 11. Oktober 2021 17:44

Der SAK Klagenfurt 1b stand schon mehrfach vor dem ersten Sieg und brachte sich oft im Finish noch selbst um die Früchte der Arbeit. Gegen Maria Rojach klappte es aber endlich, die SAK-Youngster gewannen mit 4:1. In der Tabelle änderte sich für beide damit in der Platzierung wenig, aber das Feld rückt ab dem Mittelfeld hin zu den Abstiegsrängen zusammen.

Verschiedene Ansätze um zum Erfolg zu kommen

Maria Rojach präsentierte sich in Welzenegg als physisch starkes, kompaktes Team mit viel Kampfspirit, während der SAK beinahe gezwungen war, den Ball flach am Boden zu halten. Das war die Chance für die Elf von Benno Germadnig, nach bislang 5 Unentschieden und 6 Niederlagen endlich den ersten Saisonsieg einzuheimsen.

Die erste halbe Stunde entwickelte sich zum offenen Schlagabtausch, wo der SAK das erste Tor erzielte. Nach einer Spielverlagerung von links auf rechts zog Mirnes Becic ab. Der Ball, ein regelrechter Strich, war kaum mehr zu erkennen und schlug beim chancenlosen Dominik Goriupp ein. Maria Rojach zeigte sich nicht geschockt, baute Druck aus, verabsäumte aber den Ausgleich vor der Pause. Stattdessen setzte es das 0:2, nachdem der SAK den Ball im Spielaufbau der Gäste erobert hatte. Noah Lupar setzte das Leder zum Pausenstand in die Maschen.

Bis zur 90. Minute hing der SAK-Sieg wieder einmal am seidenen Faden

Nach der Pause verkürzten die Gäste recht schnell durch Ceru Nace auf 2:1. Der Slowene wurde dabei schön freigespielt und eröffnete dem Aufsteiger wieder die Perspektive auf Punkte. Es entwickelte sich wieder ein Schlagabtausch, wo SAK-Trainer Germadnig seine Truppe anhielt, wieder etwas defensiver zu operieren. Der SAK lauerte nun auf Konter, die er im Finish auch erhielt, vorerst aber vergab. So hing, wie schon so oft in dieser Saison der erste Sieg am seidenen Faden, eine einzige Aktion und es geht wieder X aus. Diesmal nahm es aber ein gutes Ende, weil noch zwei Konter in der Nachspielzeit (Leon Brisevac & Lupar) zum Erfolg führten. Der SAK konnte seinen ersten Sieg feiern!

Stimme zum Spiel

Benno Germadnig (Trainer SAK): „Pauschallob an die ganze Mannschaft, die nach den ganzen guten Leistungen ohne Dreier schon ein wenig mit sich selbst haderte. Das hat deshalb sehr gut getan. Auch wenn sich in der Tabelle wenig änderte, sind wir nun wieder am hinteren Mittelfeld dran.“

Die Besten (SAK): Mirnes Becic (Mf re) & Noah Lupar (OM)

Das nächste Mal ist SAK Klagenfurt 1b am 23.10.2021 gefordert, wenn SV Eitweg zu Gast ist. Am Samstag empfängt Maria Rojach SV St. Margareten/Ros.

1. Klasse D: SAK Klagenfurt 1b – SV Maria Rojach, 4:1 (2:0)

32 Mirnes Becic 1:0

40 Noah Lupar 2:0

53 Ceru Nace 2:1

90 Leon Brisevac 3:1

94 Noah Lupar 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!