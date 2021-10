Ferlach gewinnt Spitzenspiel gegen SV Bad St. Leonhard

Details Montag, 18. Oktober 2021 08:33

Durch ein 2:1 holte sich DSG Ferlach in der Partie gegen SV Bad St. Leonhard drei Punkte. Durch die sensationelle Niederlage von Tainach in Griffen bedeutete dieser Sieg zugleich auch die Tabellenführung. Die Gäste aus dem Lavanttal waren wie erwartet sehr gefährlich, mit dem Glück des Tüchtigen gab es für die Heimischen aber ein Happyend.

Nach gutem Start gibt die DSG Ferlach das Zepter aus der Hand

In der Startphase dominierte DSG Ferlach das Geschehen, der Lohn der Mühen war der Führungstreffer durch Christian Schweiger (21.), herausgespielt durch Michael Krainer, wunderschön abgeschlossen durch Schweiger. Mit dem Führungstreffer gingen aber einige Ferlacher auf Tauchstation, Bad St. Leonhard übernahm das Kommando und kam in der 39. Minute unter kräftiger Mithilfe von Torhüter Mario Tomic zum Ausgleich. Der Schlussmann ließ einen Freistoß aus 40 Metern nach vorne fallen, Patrick Schlacher staubte ab. Mit diesem Remis ging es in die Kabinen.

Tomic bügelt den Fehler mehrfach aus und hält den Sieg fest

Im zweiten Durchgang bekam St. Leonhard Gusto auf mehr, Schlacher und Stoni kamen zu einigen Chancen, wo aber dann immer bei Torhüter Tomic Endstation war. Der Keeper steckte das Malheur aus der ersten Halbzeit mental sehr gut weg, konnte sich mit guten Paraden und Winkelspiel wieder Selbstvertrauen aufbauen. Umgekehrt fehlte es bei den Lavanttalern in dieser Phase am letzten Quäntchen Konzentration.

So bestätigte sich im Schlager der Runde einmal mehr die alte Fußballweisheit, wonach man sich die nicht geschossenen Tore selbst einfängt. Bei einem Ferlacher Angriff verteidigt St. Leonhard schlecht, begeht zusätzlich ein Foul im Strafraum, den Elfer verwertet Rok Elsner (78.). Dieser Treffer wirkte sich positiv auf das Ferlach-Spiel der letzten Minuten aus. St. Leonhard war nicht mehr so drückend, einmal musste Tomic dennoch nochmals eingreifen.

Ferlach kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. In der Defensive des Gastgebers griffen die Räder ineinander, sodass DSG Ferlach im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die gute Bilanz von SV Leonhard hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SVL bisher acht Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Während Ferlach am nächsten Sonntag (10:30 Uhr) bei DSG-Mc-Donald`s Klopeiner See gastiert, steht für SV Bad St. Leonhard einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SV ASKÖ Sittersdorf auf der Agenda.

Stimme zum Spiel

Mario Woschitz (Trainer DSG Ferlach): "Wir haben uns nach dem 1:0 zu sehr hinten reindrängen lassen. Ich musste recht früh wechseln, habe einige angeschlagene Spieler. Die Jungen haben es aber sehr gut gemacht."

Die Besten (DSG Ferlach): Laufmaschine Thomas Schmautz

1. Klasse D: DSG Ferlach – SV Bad St. Leonhard, 2:1 (1:1)

21 Christian Schweiger 1:0

39 Patrick Schlacher 1:1

78 Rok Elsner 2:1

