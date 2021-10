Hexapack! Eitwegs Medin Mehmedovic schießt SAK 1b ab

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:58

SV Eitweg erteilte dem SAK Klagenfurt 1b eine bittere Lehrstunde im Welzenegger Sportpark: 6:0 hieß es am Ende für SV Eitweg. Medin Mehmedovic schoss alle Treffer seiner Mannschaft und erzielte somit den höchst seltenen "Hexapack". Der Sieg war auch für die Taelle bedeutsam, wo Eitweg den SAK im direkten duell auf einen Abstiegsplatz verdrängte.

Zwei Trümmer in der ersten Halbzeit...

Ein Doppelpack brachte SV Eitweg in eine komfortable Position: Medin Mehmedovic war gleich zweimal zur Stelle (5./21.). Den ersten Treffer bereitete Florian Schatz mustergültig vor, das frühe 1:0 veranlasste Eitweg einmal weiter wie geplant auf Konter zu lauern. Dem SAK behagte die Rolle, das Spiel gestalten zu müssen nicht besonders, das Übergewicht im Ballbesitz fand keinen Niederschlag in Torchancen.

Das löste Eitweg erheblich besser, wenn mal der Ball in den Reihen der Lavanttaler zirkulierte, wurde es brandgefährlich. Das 2:0 war wiederum aus einem schnellen Gegenzug entstanden (21.). Nach dem 0:2 gab es erste Möglichkeiten für die Gastgeber, denen der Ernst der Lage bewusst wurde. Treffer fiel in der ersten Halbzeit aber keiner mehr.

...und vier in der zweiten...

Eitweg-Trainer Gerald Eberhardt musste in der Halbzeit Torhüter Stefan Kucher wechseln. Der Keeper klagte über Kreislaufbeschwerden, also musste Martin Handl ran. Auch der zweite Torhüter sollte den Kasten sauber halten, daran änderte auch ein Doppeltausch von SAK-Trainer Benno Germadnig nichts. Der einzige Mann, dem an diesem Nachmittag Treffer gelangen, blieb Medin Mehmedovic.

Das 3:0 erzielte er in der 55. Minute. Diesmal zur Abwechslung nach einem Schuss von der Strafraumgrenze. Das war dann die Vorentscheidung, obwohl noch lange Zeit zu spielen war. Jede gefährliche Aktion vom SAK wurde de facto mit einem Mehmedovic-Treffer beantwortet. Bis zur 76. Minute gab er weitere drei Kostproben seines Könnens ab, dann erbarmte sich Trainer Eberhardt mit dem SAK und holte den Torjäger im Finish vom Feld, der in der Torschützenliste mit nunmehr 14 Saisontreffern auf Rang zwei springt.



Nach dem errungenen Dreier hat SV Eitweg Position zwölf der 1. Klasse D inne. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg zog die Truppe am SAK vorbei.

SAK Klagenfurt 1b tritt am kommenden Samstag bei SV Raika Griffen Rast an, SV Eitweg empfängt am selben Tag SV St. Margareten/Ros.

Stimme zum Spiel

Gerald Eberhardt (Trainer Eitweg): "Ein hoher Sieg in einem 6-Punkte-Spiel ist immer fantastisch für die Moral. Ein Pauschallob an alle, es wurde ausgezeichnet von allen auch nach hinten gearbeitet."

Die Besten (SAK) Florian Schatz (OM) & Medin Mehmedovic (St.)

1. Klasse D: SAK Klagenfurt 1b – SV Eitweg, 0:6 (0:2)

5 Medin Mehmedovic 0:1

21 Medin Mehmedovic 0:2

55 Medin Mehmedovic 0:3

61 Medin Mehmedovic 0:4

68 Medin Mehmedovic 0:5

76 Medin Mehmedovic 0:6

