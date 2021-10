Globasnitz erfüllt Pflichtaufgabe in St. Margarethen!

Details Montag, 25. Oktober 2021 16:57

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Globasnitz und St. Margarethen an diesem 14. Spieltag. Die favorisierten Gäste brachten die drei Punkte beim aufopfernd kämpfenden Schlusslicht ins Trockene und kann sich nun auf den kommenden Schlager gegen Tainach konzentrieren.

Die Gäste geben den Takt vor

In den ersten Minuten kam St. Margarethen noch zweimal in Tornähe, aber diese nicht zwingenden Chancen brachten keine Treffer ein. Immerhin signalisierten sie aber, dass der Tabellenletzte keinesfalls gewillt ist, dem im Spitzenfeld befindlichen Gästen die Punkte einfach zu überlassen.

Nach rund 10 Minuten nahm Globasnitz aber das Zepter vom Spielgeschehen in die Hand, Philipp Diex prüfte erstmals Torhüter Philipp Savic. Kurz darauf hatte er gegen Thomas Riedl aber das Nachsehen, als der Mittelfeldroutinier in die Rolle vom Mittelstürmer schlüpfte, um sich vom durchbrechenden Daniel Fratschko per Pass in den Rückraum bedienen zu lassen.

Fratschko traf wenige Minuten später die Querlatte, Glück für die Lavanttaler nicht gleich einen Doppelschlag ausfassen zu müssen. Bis zur Halbzeitpause kam jede Seite noch zu einer guten Gelegenheit, aber es blieb beim durchaus verdienten 0:1.

Nach dem 0:2 kam Globasnitz noch im Finish ins Schwimmen

St. Margarethen startete wie in Halbzeit eins gut ins Geschehen ein, konnte aber eine Phase der Verunsicherung der Jauntaler nicht zur Generierung von zwingenden Torchancen nützen. Umgekehrt nützte Globasnitz die erste wirkliche Möglichkeit in der zweiten Hälfte zum 2:0. Diesmal tankte sich Andrej Rebernik durch die Abwehr & brachte eine genaue Flanke auf Philipp Diex an. Der Offensivmann köpfelt zum 2:0 und damit zur Vorentscheidung ein.

Aber ganz war die Messe im Rosenstadion noch nicht gelesen, wie schon mehrfach in dieser Spielzeit stellte Globasnitz sehr zum Ärger von Trainer Albin Dlopst sämtliche Offensivaktionen ein. St. Margarethen kam im Finish immer gefährlicher vor das Tor von Thomas Greiner, woran auch eine gelbrote Karte für Fatlind Latifi nichts änderte (86.). Der Lohn war der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Fabian Maier (88.) & in der Hektik der Schlussphase lag sogar noch der Ausgleich in der Luft. Letztendlich brachte Globasnitz den Sieg ohne zu glänzen über die Zeit, die Pflichtaufgabe vor dem großen Schlager gegen Tainach ist somit erfüllt.

Globasnitz behauptet nach dem Erfolg über St. Margarethen den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC Globasnitz ist die funktionierende Defensive, die erst 14 Gegentreffer hinnehmen musste. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Globasnitz.



Am Samstag, den 30.10.2021, tritt St. Margarethen/L. bei DSG Ferlach an (15:00 Uhr), einen Tag später (14:00 Uhr) genießt Globasnitz Heimrecht gegen den Sportverein Tainach.

Stimme zum Spiel

Albin Dlopst (Trainer Globasnitz): "Trotz der roten Karte war das alles andere als eine gehässige Partie, der Gegner hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir haben nach dem 0:2 einmal mehr wieder aufgehört nach vorne zu spielen und uns so den Stress in den letzten Minuten selbst eingebrockt."

Man of the Match: Thomas Riedl (Glo/Mf)

1. Klasse D: ASV St. Margarethen/Lav. – SC Globasnitz, 1:2 (0:1)

21 Thomas Riedl 0:1

57 Philipp Diex 0:2

88 Fabian Maier 1:2

