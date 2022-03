Griffen gewinnt ausgeglichene Partie gegen Maria Rojach knapp

Details Montag, 28. März 2022 09:49

Im Spiel des SV Griffen gegen Maria Rojach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SV Raika Griffen Rast auf der Anzeigetafel und Griffen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen SV Maria Rojach beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Es geht gleich rund

Der Gast geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Rene Winkler das schnelle 1:0 für SV Raika Griffen Rast erzielte. Nach einem Angriff über die linek Seite mit folgendem Stanglpass hatte er keine Mühe einzunetzen. Maria Rojach zeigte sich wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlug Manuel Rene Wiesenbauer mit dem Ausgleich zurück. Nach einem Steilpass blieb er eim 1 gegen 1 Sieger gegen den Tormann. Martin Brunner erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte SV Griffen durch einen Selbsttreffer das 2:1 (32.). Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Besseres Ende für Griffen

In der 54. Minute war Wiesenbauer nach einer Freistoß-Flanke mit dem Ausgleich per Kopf zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Manuel Konegger stellte für SV Raika Griffen Rast im Schlussakt den Führungstreffer sicher (87.). Er netzte nmach einem nicht gut geklärten Eckball volley aus der Drehung ein. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Griffen den SV Maria Rojach 3:2.

Der SV Raika Griffen Rast muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Griffen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Defensive von Griffen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 44-mal war dies der Fall. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Griffen derzeit auf dem Konto. Man befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Maria Rojach hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Nun musste sich SV Maria Rojach schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Maria Rojach in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der nächste Gegner von SV Griffen, welcher in zwei Wochen, am 10.04.2022, empfangen wird, ist der SV Eitweg. Am Sonntag empfängt der SV Maria Rojach den SV Haimburg.

Reinhard Puggl, Trainer SV Maria Rojach: "Ein Unentschieden wäre heute gerecht gewesen. Wir waren sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft. Dennoch haben wir nicht das abrufen können, was wir eigentlich drauf haben."

Die Besten: Manuel Konegger (IV) bzw. Manuel Wiesenbauer (ST)

1. Klasse D: SV Raika Griffen Rast – SV Maria Rojach, 3:2 (2:1)

87 Manuel Konegger 3:2

54 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 2:2

32 Eigentor durch Martin Lukas Brunner 2:1

4 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 1:1

3 Rene Winkler 1:0