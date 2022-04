Griffen fand mit Sieg gegen Eitweg Anschluss an das Mittelfeld

Details Sonntag, 10. April 2022 18:59

Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck ging es für den SV Eitweg vom Auswärtsmatch bei SV Griffen in Richtung Heimat. Der SV Raika Griffen Rast erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Heimmannschaft hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Blitzstart der Heimelf

Der SV Griffen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Vinzenz Benger traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Späte Entscheidung

Kurz vor Ultimo war noch Gabriel Ehrlich zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Griffen verantwortlich (83.). Am Ende stand der SV Griffen als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Der SV Raika Griffen Rast muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Griffen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Raika Griffen Rast momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief man konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Eitweg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach 18 absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den 13. Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich Eitweg schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Man taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Weiter geht es für den SV Raika Griffen Rast am kommenden Sonntag daheim gegen den SV ASKÖ Sittersdorf. Für den SV Eitweg steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SV Haimburg an.

1. Klasse D: SV Raika Griffen Rast – SV Eitweg, 2:0 (1:0)

83 Gabriel Martin Ehrlich 2:0

4 Vinzenz Martin Benger 1:0