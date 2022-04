Der SV Leonhard verteidigt mit Sieg in Kühnsdorf die Tabellenführung

Details Montag, 18. April 2022 07:09

Für den SK Kühnsdorf gab es in der Partie gegen den SV Leonhard, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Als Favorit rein – als Sieger raus. Bad St. Leonhard hat alle Erwartungen erfüllt, auch wenn es spielerisch diesmal nicht die beste Leistung war. Das Hinspiel war mit einem 4:0 ganz zugunsten des Spitzenreiters gelaufen.

Zerfahrenes Spiel

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Fabian Pirker war dann vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (63.). Nach einem Gestocher im Strafraum kam Pirker zum Schuss. Der Ball wurde kurz abgefälscht und war für den Torwart dadurch unhaltbar. Durch ein Eigentor von Dario Krnjic verbesserte der SV Bad St. Leonhard den Spielstand auf 2:0 für sich (84.). Rabensteiner kam über die Seite und wollte einen Stangler auf Schlacher spielen. Krnjic wehrte den Ball beim Klärungsversuch ins eigene Tor. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Leonhard Kühnsdorf 2:0.

Peter Schlacher, Obmann SV Bad St. Leonhard: "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Wir waren leicht feldüberlegen aber es war kein schönes Spiel. Kühnsdorf hat nur versucht das Spiel zu zerstören. Oft waren nur zwei, drei Pässe möglich bis wieder ein Foul war. Außerdem weiß ich nicht ob es notwendig ist, dass in Kärnten eine Mannschaft wie Kühnsdorf mit 10 Legionären antritt.

Die Besten: keiner bzw. Michael Rabenstein (DM), Maximilian Stoni (IV)

Der SK Kühnsdorf/Klopeinersee findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Angriff ist beim Gastgeber die Problemzone. Nur 23 Treffer erzielte Kühnsdorf bislang und man kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Kühnsdorf/Klopeinersee im Klassement weiter an Boden.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SV Leonhard passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit beeindruckenden 63 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse D. Die Saison des SV Bad St. Leonhard verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat man nun schon 14 Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Der SV Leonhard befindet sich auf Aufstiegs-Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Wochenende reist der SK Kühnsdorf zur DSG-Mc-Donald`s Klopeiner See, zeitgleich empfängt der SV Bad St. Leonhard den SV Maria Rojach.

1. Klasse D: SK Kühnsdorf/Klopeinersee – SV Bad St. Leonhard, 0:2 (0:0)

84 Eigentor durch Dario Krnjic 0:2

63 Fabian Pirker 0:1