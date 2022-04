Remis dank „Last-Minute- Koraschnigg “ - Eitweg und Globasnitz teilen sich die Punkte

Details Montag, 25. April 2022 08:12

Obwohl der SC Globasnitz auf dem Papier der klare Favorit war, kam das Heimteam gegen den SV Eitweg nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Der SV Eitweg stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit Globasnitz gefunden.

Blitzstart der Gäste

Florian Schatz nutzte die Chance für SV Eitweg und beförderte in der dritten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gast für sich beanspruchte.

Last-Minute-Ausgleich

Der SV Eitweg schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Adrian Koraschnigg zum umjubelten Ausgleich für den SC Globasnitz. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Globasnitz und SV Eitweg schließlich mit einem Remis.

SC Globasnitz bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Elf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Globasnitz derzeit auf dem Konto. SC Globasnitz ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Eitweg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Eitweg holte auswärts bisher nur fünf Zähler. SV Eitweg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Eitweg verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für Eitweg nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Kommendes Wocheenende tritt Globasnitz beim SV Raika Griffen Rast an, parallel genießt der SV Eitweg Heimrecht gegen die DSG Ferlach.

1. Klasse D: SC Globasnitz – SV Eitweg, 1:1 (0:1)

92 Adrian Koraschnigg 1:1

3 Florian Schatz 0:1