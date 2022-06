Der SV Leonhard schießt sich mit einem 6:0-Sieg gegen Sittersdorf in die Unterliga

Details Sonntag, 05. Juni 2022 08:01

Der SV Leonhard zog dem SV Sittersdorf das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Auf dem Papier ging der SVL als Favorit ins Spiel gegen Sittersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte sich SV Bad St. Leonhard auf dem Platz von SV ASKÖ Sittersdorf die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Pirker-Doppelpack bring den SVL auf die Siegerstraße

Fabian Pirker glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Leonhard (2./30.) und brachte sein Team damit früh auf die Siegerstraße. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Marcel Pfennich seine Chance und schoss das 3:0 (45.) für den Gastgeber. Der dominante Vortrag des Tabellenprimus im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Foto (Kuess-Archiv): Fabian Pirker brachte seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße!

Die Messe ist gelesen, der Pot in Bad St. Leonhard

Der vierte Streich von SVL war David Pabst vorbehalten (66.). Der SV Bad St. Leonhard ließ den Vorsprung in der 78. Minute durch Luca Schüssler anwachsen. Lukas Kainz besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SV Leonhard (85.). Schlussendlich setzte sich der SV Leonhard mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. Da man sich mit diesem Sieg auch den Meistertitel vorzeitig sicherte, war der Jubel nach dem Schlusspfiff unbeschreibbar.

Nach 27 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Bad St. Leonhard 64 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von SV Leonhard ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 98 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Seit elf Begegnungen hat der SVL das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Kurz vor Saisonende belegt SV Sittersdorf mit 56 Punkten den vierten Tabellenplatz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Sittersdorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Nächster Prüfstein für SV Bad St. Leonhard ist DSG-Mc-Donald`s Klopeiner See auf gegnerischer Anlage. Der SV ASKÖ Sittersdorf misst sich zur selben Zeit mit SV Maria Rojach.

1. Klasse D: SV Bad St. Leonhard – SV ASKÖ Sittersdorf, 6:0 (3:0)

85 Lukas Kainz 6:0

78 Luca Martin Schuessler 5:0

66 David Pabst 4:0

45 Marcel Rene Pfennich 3:0

30 Fabian Pirker 2:0

2 Fabian Pirker 1:0