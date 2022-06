Ein Punkt reicht - Eitweg jubelt nach Remis gegen den SAK 1b über den Klassenerhalt

Details Sonntag, 05. Juni 2022 09:11

2:2 hieß es nach dem Spiel von SV Eitweg gegen SAK 1b. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: SV Eitweg hatte einen klaren 6:0-Sieg gefeiert.

Ausgeglichenes Spiel

Der SAK Klagenfurt 1b ging durch Leon Brisevac in der 20. Minute in Führung. Er traf mit einem Schuss von außerhalb des Strafraumes, wobei der Eitweger Schlussmann nicht gut aussah. Geschockt zeigte sich Eitweg nicht. Nur wenig später war Daniel Spinotti mit dem Ausgleich zur Stelle, als er einen Abpraller direkt übernahm und einnetzte (26.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 66. Minute brachte Mirnes Becic den Ball im Netz von SV Eitweg unter. Für das zweite Tor der Gastgeber war Urh Justin verantwortlich, der in der 80. Minute nach einer Ecke an der zweiten Stange per Kopf das 2:2 besorgte. Am Ende stand es zwischen SV Eitweg und SAK 1b pari.

Markus Leitner, Redakteur ligaportal.at: "Ein Spiel welches das ganz große Niveau vermissen ließ. SAK sicher die technisch und spielerisch bessere Mannschaft, Eitweg aber mit der nötigen Erfahrung. Am Ende ein gerechtes Remis und aus meiner Sicht fehlte bei den Klagenfurtern, die unbedingt gewinnen mussten, der nötige Nachdruck und unbedingte Wille."

Die Besten: Justin Urh (IV), Uros Roser (ZM) bzw. Timotej Antolic (TW) Jure Loboda (ST)

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Eitweg im unteren Mittelfeld, der Klassenerhalt wurde aber mit diesem einen Punkt abgesichert. In den letzten Partien hatte Eitweg kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der SAK Klagenfurt 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit 81 Toren fing sich der SAK 1b die meisten Gegentore in der 1. Klasse D ein, was dann wohl der Hauprgrund für den Abstieg ist

Am nächsten Wochenende reist der SV Eitweg zum SV St. Margareten/Ros, zeitgleich empfängt der SAK 1b den SV Raika Griffen Rast.

1. Klasse D: SV Eitweg – SAK Klagenfurt 1b, 2:2 (1:1)

80 Urh Justin 2:2

66 Mirnes Becic 1:2

26 Daniel Spinotti 1:1

20 Leon Brisevac 0:1