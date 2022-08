Ein Tor zu wenig! Haimburg kann Aufholjagd nicht krönen

Details Montag, 22. August 2022 01:16

Die fünfte Runde der 1. Klasse D stand am Programm. Der SV Eitweg empfing vor heimischer Kulisse den SV Haimburg. Für die Gastgeber sah alles nach einem sicheren Heimsieg aus, 3:0 und 4:1 war man in Führung. Doch Haimburg machte es noch einmal spannend. Bis auf 4:3 konnte man verkürzen, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen. So müssen die Haimburger die Heimreise mit leeren Händen antreten. Eitweg hingegen freut sich über drei Punkte zu Hause.

Eitweg dominierte die erste Halbzeit

Die Gastgeber erwischten einen besseren Start als die Haimburger. So dauerte es nicht lange, bis man zum ersten Mal jubeln durfte: Nach nur elf Minuten erzielte Blaz Kovac die verdiente Führung. Haimburg konnte nichts dagegensetzen und wurde vor der Halbzeit noch bestraft. Medin Mehmedovic erzielte einen Doppelpack, so ging es mit 3:0 in die Pause. Nach der Halbzeit war Haimburg besser im Spiel, per Elfmeter konnten die Gäste auf 1:3 verkürzen. Pascal Bierbaumer verwerte sicher. Jegliche Comeback-Hoffnung wurde aber sieben Minuten später wieder im Keim erstickt. Pascal Doerflinger traf zum 4:1.

Beherzte Aufholjagd wurde nicht belohnt

Haimburg ließ aber die Köpfe nicht im Sand stecken und setzte nochmals alles auf eine Karte. In Minute 75 konnte erneut Pascal Bierbaumer das Runde ins Eckige befördern und verkürzte wieder auf einen Zwei-Tore-Rückstand. Das 3:4 von Sandro Seifried kam aber zu spät, eine letzte Schlussoffensive konnte nicht mehr gezündet werden Der Treffer in der Nachspielzeit besiegelte auch das Ende dieser spannenden Begegnung. Haimburg ist damit mit nur einem Sieg aus fünf Spielen im unteren Tabellenviertel angesiedelt, Eitweg ist nach dem Heimsieg mit einem Spiel weniger neuer Zweiter hinter den SV Tainach.

Rene Perchthold, Sportlicher Leiter SV Eitweg:

„In der ersten Halbzeit sahen wir wie der sichere Sieger aus, Haimburg hat kurz vorm Pausenpfiff auch noch ihren Tormann nach einem Zusammenprall auswechseln müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer seine Verletzung ist, auf diesem Weg natürlich gute Besserung. Obwohl wir 4:1 in Führung waren, konnte keine Ruhe reingebracht werden. Anstelle des 5:1 konnte Haimburg verkürzen, dann wurde es zum Schluss hin noch einmal sehr hektisch. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über die drei Punkte. Nächste Woche fehlen uns leider zwei Leistungsträger, allerdings haben wir auch zwei Rückkehrer. Wir gehen ohne Druck in die Partie, wollen aber ungeschlagen bleiben!“

Für Eitweg steht nächste Woche das Spitzenspiel gegen Tainach an, da heißt es Erster gegen Zweiter. Für Spannung ist also gesorgt. Haimburg empfängt zu Hause den SV Maria Rojach und hofft auf ein Erfolgserlebnis.