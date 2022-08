Nach 1:1 zur Pause: Spiel zwischen Klopeiner See und St. Margareten/Ros. entwickelt sich zu Torfestival

Details Montag, 29. August 2022 12:49

Die 6. Runde der 1. Klasse D stand dieses Wochenende am Programm und mit ihr auch wieder viele fulminante Duelle. So auch dieses, welches sich am Samstagabend zwischen der DSG-Mc-Donald's Klopeiner See und dem SV St. Margareten/Ros. zugetragen hatte. Dort fielen nämlich nach einem ausgeglichenen Pausenstand ab der 60. Minute noch sieben Tore. Am Ende konnten die Gäste aus dem Rosental als Sieger vom Platz gehen.

Unentschieden zur Halbzeitpause

Ungefähr 60 Zuschauer am Fußballplatz in Stein im Jauntal konnten dabei zusehen, wie die Gäste den besseren Start erwischten. Domen Peklar traf und brachte seine Mannschaft früh in der Partie mit 1:0 in Front. Sonderlich aufregend war diese erste Halbzeit nicht, ehe dann Nikola Andrijevic kurz vor der Pause zum Ausgleich netzte. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, zu welchem Torfestival sich dieses Spiel noch entwickeln wird.

Ab Minute 60 ging's los

Die 60. Minute war schließlich der Knackpunkt der Partie, welcher einen Torreigen eröffnete. Armin Miklautz brachte die DSG Klopeiner See in eben jener in Front. Zehn Minuten später konnte Andreas Paheiner sogar noch einen draufsetzen und erzielte das 3:1 für seine Mannschaft. Ab da war aber dann die Zeit des SV St. Margareten gekommen. So gelang es den Herren aus dem Rosental innerhalb von zehn Minuten vier Tore zu erzielen und das Spiel von einem 1:3-Rückstand in eine 5:3-Führung umzuwandeln. Sichtlich gebrochen kassierten die Gastgeber kurz vor Schluss noch das sechste Tor, geschossen durch Paul Wedenig. Dieses markierte schlussendlich auch den Endstand. Dem SV St. Margareten/Ros. gelang es also in einer brisanten Schlussphase, das Spiel sehenswert zu drehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Sieben Tore in 30 Minuten – das sieht man auch nicht alle Tage.

Nevenko Vasiljevic, Trainer St. Maragareten/Ros.:

"Auf dem kleinen Platz der DSG Klopeiner See war es sehr schwierig zu spielen für uns. Trotzdem erwischten wir den besseren Start und konnten in Führung gehen. In weiterer Folge überraschten sie uns ein wenig und konnten eine 3:1-Führung herausspielen. Dann war aber unsere Zeit gekommen, das 3:2 war so ein wenig der Knackpunkt der Partie. Es ging sehr schnell, wir holten die Fürhung vorne und gewannen die Partie. Ganz zufrieden bin ich nicht über die Mannschaftsleistung, dennoch nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Wir wollen weiterhin um jeden Punkt kämpfen und uns in der oberen Tabellenhälfte ansiedeln."

Weiter geht die Punktejagd nächste Woche für den SV St. Margareten/Ros. zuhause gegen den SV Ruden. Für die DSG Klopeiner See geht die Reise nächsten Samstag nach Sittersdorf.