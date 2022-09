Zwei verschiedene Halbzeiten! St. Margareten/Ros und Ruden trennen sich mit 2:2

Details Montag, 05. September 2022 15:12

Am Sonntagnachmittag stand in der 1. Klasse D das Spiel des SV St. Margareten/Ros an, welche zu Hause den SV Ruden empfingen. Aufgrund der Tabellensituation waren die Gäste leicht favorisiert, doch in der ersten Halbzeit wurde man sofort eines Besseren belehrt. Die Rosentaler führten nach 45 Minuten mit 2:0. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt, Ruden konnte den Rückstand wettmachen und sich noch einen Punkt erkämpfen. Die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Erste Halbzeit St.Margareten

Die Heimmannschaft erwischte einen viel besseren Start als die Gäste aus Ruden. Viel Ballbesitz, mehr Spielanteile und die besseren Chancen waren bei den Rosentalern zu verzeichnen. Lange mussten die ZuseherInnen auch nicht auf den ersten Treffer warten: Nach 20 Minuten konnte Paul Wedenig die Dominanz in Zählbares ummünzen. In Minute 38 erhöhte Stefan Nikolic auf einen komfortablen 2:0-Pausenstand. Der erste Durchgang stand eindeutig im Zeichen von St. Margareten, sie waren klar die bessere Mannschaft. Man dachte, der Sieg wäre bereits eingetütet und zur Abholung bereitet. Doch bekanntlich dauert ein Fußballspiel keine 45 Minuten, sondern 90.

Zweite Halbzeit Ruden

In der zweiten Halbzeit wendete sich dann eben das Blatt. Man sah fast eine Kopie der ersten 45 Minuten, nur dass die Mannschaften untereinander die Rollen tauschten. Jetzt war nämlich Ruden klar besser im Spiel und hatte die besseren Chancen. So konnten sie zuerst in Minute 68 durch einen Treffer von Fabian Anetitsch auf 1:2 verkürzen und nur zwölf Minuten später ausgleichen. Dieses Mal war der Torschütze Matevz Verhovnik. Ruden erzielte sogar noch einen weiteren Treffer, welcher aber aufgrund eines Handspiels nicht zählte. Das Spiel, welches zwei verschiedene Halbzeiten mit sich brachte, endete somit mit einem gerechten Remis.

Nevenko Vasiljevic, Trainer St. Margareten/Ros.:

„Wenn man das gesamte Match betrachtet, ist das Unentschieden zum Schluss gerecht. Es war ein komisches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Im ersten Durchgang waren wir die klar bessere Mannschaft und führten auch verdient mit 2:0. Danach haben wir das Spiel aber auf die leichte Schulter genommen und es noch irgendwie aus der Hand gegeben. Wir hätten das Match zum Schluss hin fast noch verloren, deswegen müssen wir mit dem Remis zufrieden sein. Beim nächsten Spiel haben wir endlich keine Ausfälle mehr, auch der letzte Spieler kommt aus dem Urlaub zurück. Jetzt müssen wir schauen, dass auch körperlich etwas weitergeht, da man im Urlaub bekannterweise nicht viel auf die Fitness achtet. Dann werden wir uns auch belohnen. Dazu hätten wir auch heute schon die Möglichkeit gehabt, diese haben wir aber leider nicht genutzt.“

Nächste Woche wartet auf St.Margareten/Ros. das Gastspiel beim SV Haimburg. Ruden empfängt bereits am Freitag zu Hause den SV Sittersdorf.