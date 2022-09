Weiterhin ungeschlagen! Eitweg darf in einem rassigen Derby gegen Preitenegg jubeln

Details Sonntag, 11. September 2022 11:04

Die 1. Klasse D geht in die nächste Runde! Am Programm stand dieses Mal ein Lavanttal-Derby zwischen dem TSV Preitenegg und dem SV Eitweg. Gleich sieben Tore durften die 100 Zuschauer am Preitenegger Sportplatz in einer wahren Regenschlacht bewundern. Das bessere Ende fand dabei der SV Eitweg, der damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen bleibt.

Ausgeglichene erste Hälfte

So wie es sich erwarten ließ, ging das Duell der beiden Mannschaften auf dem kleinen Platz in Preitenegg gleich brisant los. Schon in der achten Minute brachte Jure Smigoc die Gäste aus St. Andrä mit einem abgefälschten Weitschuss in Front. Lange hielt dieser Vorsprung aber nicht, denn schon in der 20. Minute konnten die Gastgeber durch Clemens Kreuzer zurückschlagen. Früh war also schon klar, dass sich die beiden Teams hier gar nichts schenken werden.

Fünf Tore mit besserem Ende für Eitweg

Auch in Halbzeit zwei ging die Partie im Regen von Preitenegg rassig weiter. Clemens Kreuzer schnürte in der 58. Minute seinen Doppelpack, ehe Serkan Aslan drei Minuten später die Heimführung wieder egalisierte. Dem war aber nicht genug, denn wieder vier Minuten später legte Eitweg in Form von Medin Mehmedovic noch einen drauf. Ein wildes Hin und Her, bei dem noch kein Ende in Sicht war. So dauerte es wiederum nur drei Minuten, bis in der 68. Minute Christian Ragger die Heimfans wieder jubeln ließ. Doch manchmal liegen Freud und Leid nah beieinander. Durfte der TSV Preitenegg in Minute 68 noch jubeln, sah es in der 75. ganz anders aus, als Jakob Markut den Ball ins eigene Tor beförderte und dem SV Eitweg dadurch die Führung bescherte. Diese ließen sie sich bis zum Spielende nun nicht mehr nehmen - das Spiel endete mit 3:4. Eitweg bleibt somit weiter ungeschlagen. Doch auch für Preitenegg sieht es nicht so schlecht aus. Der Aufsteiger aus der 2. Klasse spielt gut im Mittelfeld mit und fordert die Gegner am Heimplatz immer ordentlich.

Gerald Eberhardt, Trainer SV Eitweg:

"Es war das erwartet schwere Spiel in Preitenegg, auf das ich meine Mannschaft eingestellt habe. Das rassige und regnerische Derby konnten wir im Endeffekt für uns entscheiden, was meiner Meinung nach auch so in Ordnung war. Großes Lob aber auch an die Gegner. Die Aufsteiger aus der 2. Klasse machten es uns und auch schon anderen Teams auf ihrem kleinen Platz ordentlich schwer. Die Tabellenführung und dabei auch noch ungeschlagen zu sein, ist natürlich eine tolle Momentaufnahme für uns. Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und hoffen, unsere Serie am nächsten Wochenende ausbauen zu können."

Für den SV Eitweg steht bereits das nächste Derby nächsten Sonntag am Spielplan. Nachdem es diese Woche gegen den nördlichen Gegner Preitenegg ging, wartet nächstes Wochenende der südliche Konkurrent, der SV Lavamünd, auf die Eitweger. Der TSV Preitenegg bekommt es mit dem Tabellennachbarn Maria Rojach zu tun.