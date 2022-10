Globasnitz siegt im Spitzenspiel gegen Eitweg und schnappt sich die Tabellenführung!

Details Montag, 03. Oktober 2022 19:11

In der 1. Klasse D herrscht sehr viel Spannung, fünf Mannschaften sind durch nur fünf Punkte getrennt. Der Kampf um den Platz in der Sonne ist für den neutralen Beobachter sehr interessant. Dieses Wochenende stand das Spitzenspiel zwischen des bisherigen Tabellenführer SV Eitweg gegen den SC Globasnitz am Programm. Nach einem 2:0-Sieg der Gäste konnte sich Globasnitz auf Platz eins setzten und damit den SV Eitweg überholen.

Spitzenspiel mit vielen Torchancen

Rund 110 Zuseher sahen in Eitweg ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten in den ersten 20 Minuten gute Chancen in Führung zu gehen, diese waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. In der 25. Minute durften dann die mitgereisten Globasnitz-Fans das erste Mal jubeln, Andrej Rebernik sorgte für das 1:0. Danach wollte Eitweg natürlich den Ausgleich erzielen, jegliche Möglichkeiten blieben jedoch zum Leidwesen der heimischen Zuseher ungenutzt. Nach 45 Minuten ertönte also mit einer knappen 1:0-Führung für Globasnitz der Pausenpfiff.

Globasnitz fixiert Auswärts-Dreier

Im zweiten Durchgang ging es dann hin und her. Globasnitz hätte früh das Spiel entscheiden können, jedoch gingen die Gäste zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Eitweg hätte daraus Profit schlagen können, jedoch waren die Abschlüsse der Gastgeber ebenso wenig vom Erfolg gekrönt. Es war ein sehr spannendes Match, welches in beide Richtungen hätte gehen können. Entschieden wurde das Spitzenspiel erst in der 87. Minute. Philipp Diex fixierte mit seinem Treffer zum 2:0 den Auswärtssieg und die damit verbindende Übernahme der Tabellenführung.

Daniel Fratschko, Co-Trainer SV Globasnitz:

„Das Spiel am Sonntag war für uns ein ganz Besonderes. Wir hatten die Möglichkeit, durch einen Sieg im 6-Punkte-Spiel zu gewinnen und uns dadurch vorübergehend den ersten Platz holen. Dies ist uns auch gelungen. Eine tolle Defensivarbeit und die Kompaktheit der Mannschaft war meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Am tiefen Boden in Eitweg wurden die Gastgeber immer wieder bei Standardsituationen gefährlich, das Spiel hätte auch anders verlaufen können. Schlussendlich hatten wir aber doch die besseren Chancen uns somit geht der Sieg in Ordnung. Die 1. Klasse D macht uns heuer richtig Spaß.“

Am nächsten Wochenende stehen für die zwei punktgleichen Mannschaften je ein Heimspiel am Programm. Eitweg empfängt den Tabellenneunten Maria Rojach, in Globasnitz ist der Tabellenachte Ruden zu Gast.

Platz eins ist in der 1. Klasse D sehr umkämpft, Eitweg und Globasnitz haben nach zehn Runden 22 Punkte am Konto, der SV Tainach hat bisher 19 Punkte gesammelt, jedoch mit einem Spiel weniger. Dahinter lauern St.Margareten/R. und der SV Lavamünd. Wir dürfen uns also auf einen spannenden Titelkampf freuen.