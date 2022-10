Remis dank „Last-Minute-Writzl“

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:26

SV ASKÖ Sittersdorf trennte sich an diesem Sonntag von SF Rückersdorf mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Beide Mannschaften starteten gut in diese Partie, die Gäste konnte in den ersten 30 Minuten leichte Vorteile verzeichnen. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Pascal Urch das 1:0 für SV Sittersdorf (40.). Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 72. Minute erzielte Klemen Ofic das 1:1 für Rückersdorf.

Spiel geht jetzt hin und her Hot Dog, Ticker-Reporter

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Patrick Schorli einen Treffer für Sittersdorf im Ärmel hatte (85.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von David Writzl zum 2:2 (94.) SF Rückersdorf vor der Niederlage bewahrte. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

SV ASKÖ Sittersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Rückersdorf kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste SF Rückersdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behalten die Gäste den zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft SV Sittersdorf auf SV Haimburg (16:30 Uhr), Rückersdorf reist zu DSG Ferlach (16:00 Uhr).

1. Klasse D: SV ASKÖ Sittersdorf – SF Rückersdorf, 2:2 (1:0)

94 David Writzl 2:2

85 Patrick Schorli 2:1

72 Klemen Ofic 1:1

40 Pascal Urch 1:0