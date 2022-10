Acht Tore im Nachholspiel! Ferlach siegt gegen Rückersdorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 19:50

In der 1. Klasse D wurden an diesem Wochenende noch Spiele der 9. Runde nachgeholt, die aufgrund des Wetters vor drei Wochen abgesagt wurden. Das Wetter war an diesem Freitag perfekt und so konnte auch das Spiel zwischen der DSG Ferlach und den Sportfreunden Rückersdorf ausgespielt werden. Die Fans sahen am Ferlacher Platz ein wahres Torspektakel. Gleich acht Tore gab es zu bestaunen, wobei die DSG Ferlach das bessere Ende fand.

Rückersdorf mit besserer erster Hälfte

Die Partie, welche mit Freitag 16 Uhr auf eine eher ungewöhnliche Zeit angelegt wurde, startete gleich aufregend. In der 17. Minute gelang es Michael Krainer erstmals, sein Ferlacher Team in Führung zu bringen. Dann kam aber Rückersdorf immer besser ins Spiel. Der Vorjahresabsteiger aus der Unterliga schaffte es nur zwei Minuten später wieder auszugleichen. Klemen Ofic war in der 19. Minute der Torschütze. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft. Eine Viertelstunde nach dem Ausgleich gelang David Writzl sogar sein Team durch einen Strafstoß in Führung zu bringen. Mit einem knappen Vorsprung für Rückersdorf ging es nach 45 Minuten in die Kabine.

Ferlach dreht auf und gewinnt das Match

Nach Wiederanpfiff und einer Umstellung von Trainer Woschitz war die Heimmannschaft die spielbestimmende Elf. Rok Elsner glich in der 50. Minute per Elfmeter aus, ehe Marcel Schmautz nur eine Minute später die Führung einbrachte. Ferlach war nun richtig motiviert und drückte auf weitere Treffer. Der nächste gelang in der 70. Minute. Michael Krainer schnürte seinen Doppelpack. In weitere Folge flog Manuel Omelko bei den Gästen aufgrund einer Beleidigung in Richtung des Schiedsrichters vom Platz. Kurz vor Schluss kam dann nochmal Hoffnung seitens der Gäste auf, als Christian Krasnik zum Anschlusstreffer abschloss. Mit einem Mann mehr schoss die DSG Ferlach in der 88. Minute, wieder in Form von Michael Krainer dann aber doch den 5:3-Endstand. Damit können die Rosentaler weiterhin oben anschließen und den vierten Platz fixieren. Rückersdorf liegt mit neun Punkten am zwölften Rang.

Mario Woschitz, Trainer DSG Ferlach:

„Rückersdorf ist eine gute Mannschaft, die auch in Hälfte eins das bessere Team war. Derzeit schlagen sie sich halt unter dem Wert. Ihre Führung zur Pause war verdient. Nach Wiederanpfiff stellten wir aber um, was zum Erfolg führte. Der Ausgleich gleich nach der Pause verlieh uns viel Aufschwung, mit dem wir auch dann den Sieg einfahren konnten. In den nächsten Wochen können wir endlich wieder auf fast alle Spieler zurückgreifen, was uns sicher auch hilft, in den Matches von Anfang an den Ton anzugeben.“

Schon am Sonntag wartet für die DSG Ferlach die nächste Aufgabe. Auswärts geht es gegen den SV Griffen ran. Die Rückersdorfer Sportfreunde pausieren in dieser 12. Runde und spielen erst nächste Woche wieder gegen den SK Kühnsdorf.