Späte Punkteteilung! Weder Haimburg noch Klopeiner See hilft der Punkt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 21:10

An diesem zweiten Sonntag im Oktober hieß es in der 1. Klasse D Letzter gegen Vorletzter. Genauer gesagt standen sich der SV Haimburg und die DSG-Mc-Donald’s-Klopeiner See gegenüber. Die Zuseher am Haimburger Sportplatz konnten sich über zwei späte Tore in dieser Begegnung erfreuen. Entschieden wurde das Match nämlich erst in der Nachspielzeit, wobei beide Teams sich einen Punkt mitnehmen konnten.

Sehenswerter Führungstreffer und Ausgleich

Ungefähr 100 Zuseher wollten sich nach der Sonntagsmesse um 11 Uhr dieses Kellerduell der beiden Mannschaften in der 1. Klasse D ansehen. Lange war es aber nicht so spannend, wie es sich die Fans im Vorfeld erwartet hätten. Bis zur 38. Minute war lediglich eine gelbe Karte auf jeder Seite zu verzeichnen. Dann kam aber die 39. Minute, in der Sandro Seifried zu einem Seitfallzieher ansetzte und diesen auch in Torjägermanier traumhaft verwandelte. Haimburg ging also mit einer knappen 1:0-Führung zum Pausenpfiff in die Kabinen. Nach der Halbzeit war es aber die DSG Klopeiner See, die den Ton angab. Andreas Paheiner konnte in der 62. Minute die Wogen wieder glätten und zum Ausgleich einschieben.

Brisante Schlussphase im Duell um die rote Laterne

Nachdem alle glaubten, das 1:1 würde das Endresultat der beiden Mannschaften sein, nahm die Partie kurz vor Schluss nochmal Fahrt auf. Der Torschütze auf Seiten der Haimburger, Sandro Seifried flog aufgrund von Schiedsrichterkritik mit Doppelgelb binnen einer Minute vom Platz, ehe Alexander Halvax in der 93. Minute die numerische Überlegenheit ausnutzte und zum vermeintlichen Führungstreffer einschob. Da die Feierlichkeiten dieses Treffers vermutlich zu stark ausfielen und Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft der Klopeinerseer herrschte, konnte Philipp Maierhofer daraus profitieren und im letzten Angriff wieder den Ausgleich erzielen. Das Spiel endete aufgrund zweier später Treffer mit einem 2:2-Unentschieden.

Reinhold Kügler, Trainer SV Haimburg:

„Zurzeit sieht die personelle Situation bei uns nicht sehr rosig aus. Wir sind so dünn besetzt, dass wir sogar einen Feldspieler ins Tor stellen müssen. Nichtsdestotrotz war die Leistung in der ersten Halbzeit in Ordnung, mit dem Manko, das wir höher führen hätten können. In der zweiten Hälfte ging uns dann wie immer ein wenig der Saft aus. Das Unentschieden war aber im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis. Wir müssen uns mit der Personalnot nun bis zum Winter wohl oder übel durchhanteln. Trotzdem hoffe ich, dass das Team durch den heutigen Punkt Hoffnung geschöpft hat und in den nächsten Spielen so viele Zähler wie möglich holen kann.“

Weder dem SV Haimburg noch der DSG Klopeiner See bringt dieser Punkt viel. Die letzten zwei Plätze sind für die beiden Mannschaften trotzdem reserviert. Ändern wollen dies beide – Haimburg will gegen Ruden nächste Woche punkten, während Klopeiner See gegen Tainach auf ein paar Zähler hofft.