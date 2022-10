Zwei späte Treffer! Ruden gewinnt gegen favorisierte Tainacher

Details Montag, 24. Oktober 2022 17:12

In der 1. Klasse D geht es an der Tabellenspitze knapp zu. Vor dieser 14. Runde standen auf den Rängen eins bis vier vier Mannschaften, die alle ein Punktekontingent von 25 Punkten vorzuweisen hatten. Auch der Fünfte war mit 23 Zählern noch in Reichweite. Ganz oben stand bis zu diesem Wochenende der Sportverein Tainach. Gegen den Sechstplatzierten SV Union Raiba Ruden konnte man am Sonntagnachmittag aber nicht gewinnen, was für die Tainacher Mannschaft einen Absturz auf Platz fünf bedeutete.

Erster Treffer nach 59 Minuten

Aufgrund der Tabellensituation und der Performance in den letzten Partien, ging der SV Tainach als Favorit in dieses Spiel. Zu Beginn konnten sie diese Favoritenrolle aber nicht bestätigen. Zwar waren die Mannen aus der Völkermarkter Gegend spielbestimmend und fanden einige Chancen vor, ins Netz wollte der Ball aber vorerst noch nicht. Bis auf einen verletzungsbedingten Wechsel und drei gelben Karten konnte dem Spielbericht in den ersten 45 Minuten nichts hinzugefügt werden. Nach der Pause gelang aber dann schließlich der Torerfolg. Günther Zussner konnte in der 59. Minute zum 1:0 für seine Jungs scoren.

Späte Treffer brachten Ruden den Sieg ein

Der SV Ruden hatte mit vielen fehlenden Spielern zu kämpfen. Deshalb setzte man auch eher auf eine stabile Defensive und auf Konterspiel. Bis auf die 59. Minute gelang es ihnen, kompakt zu stehen und wenig zuzulassen. Tainach wollte in weiterer Folge noch eins drauflegen und kam auch zu ein paar Möglichkeiten, wovon aber keine zum 2:0 avancierte. In der 78. Minute tätigte Trainer Christian Schreiber mit dem erst 15-jährigen Johannes Sadnik eine Einwechslung, die sich sogleich als Glücksgriff herausstellte. Nur eine Minute später konnte dieser sein erstes Tor in der Kampfmannschaft bejubeln, was zeitgleich auch den Ausgleich bedeutete. Dieser Treffer brachte den Gastgeber aus dem Konzept und Ruden kam zum Schluss immer besser ins Spiel. Schlussendlich gelang Daniel Diex in der 88. Minute ein Traumschuss aus 30 Metern ins Kreuzeck, welcher den Gästen schließlich den glücklichen Sieg einbrachte. Mit dieser Niederlage stürzt der SV Tainach vom ersten auf den fünften Tabellenrang ab und platziert sich einen Rang über dem SV Ruden.

Christian Schreiber, Trainer SV Ruden:

„Die Vorzeichen für das Spiel waren so, dass Tainach natürlich favorisiert war. Mit einem ausgedünnten Kader war es im Vorfeld schon klar, dass es schwer sein würde, dort zu bestehen. Die Gastgeber waren auch fast die ganze Begegnung hinweg spielbestimmend, wir setzten auf eine stabile Defensive und Konterspiel. Einmal nur konnte Tainach unseren Defensivverbund durchbrechen. Die Einwechslung von Johannes Sadnik wawr dann ein Glücksgriff. Eine schöne Erinnerung für ihn, in einem solchen Spiel das erste Tor zu erzielen. Der Traumschuss von Daniel Diex war das Sahnehäubchen, was uns den glücklichen Sieg bescherte. Natürlich soll es in den nächsten Partien so weitergehen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch nicht auf den Ergebnissen, sondern auf der Jugendarbeit, die wir weiter forcieren wollen.“

Weiter geht’s für den SV Ruden nächste Woche in einem Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Rückersdorf. Der SV Tainach trifft am Mittwoch im Nachtragspiel auf den SV St. Margareten im Rosental und hat dort die Möglichkeit, diesen und die anderen Mannschaften drei Mannschaften in der Tabelle wieder einzuholen.