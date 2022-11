Außenseiter Rückersdorf besiegt auswärts Ruden!

Details Montag, 31. Oktober 2022 18:34

Die vorletzte Runde der Herbstsaison stand an diesem Wochenende in der 1. Klasse D am Programm. In der 15-Mannschaften-Liga wurde Runde 15 ausgespielt. Der SV Ruden empfing zu Hause den SF Rückersdorf. Aufgrund der Tabellensituation wären eigentlich die Gastgeber zu favorisieren gewesen, lag man doch vorm dem Spiel mit sieben Punkten mehr fünf Plätze vor den Rückersdorfern. Doch davon ließen sich die Gäste nicht beirren. Sie spielten beherzt auf und konnten sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg belohnen.

Am Sportplatz des SV Ruden wurde gemächlich gestartet. Beide Teams tasteten sich anfangs ab und ließen in der Defensive nur wenige Chancen zu. Auch in der Offensive wurden hin und wieder kleine Nadelstiche setzen. Den ersten giftigen Nadelstich setzte Tadej Trdina vom SV Ruden, welcher seine Mannschaft in der Folge auch in Führung brachte. Danach war das Spiel eröffnet, Ruden und Rückersdorf hatten gute Chancen auf Tore, die Verwertung dieser Möglichkeiten ließ aber zu Wünschen übrig. Als alles nach einer knappen Pausenführung für die Heimischen aussah, konnte Rückersdorf doch noch ausgleichen. David Writzl stellte mit dem Pausenpfiff die Partie auf Null. Damit war das Momentum auf der Seite der Gäste.

Underdog trifft zwei Mal und holt verdienten Sieg

Somit wurden die Seiten gewechselt und die zweiten 45 Minuten angepfiffen. Anfänglich war Halbzeit zwei ähnlich wie die Vorhergegangene. Der einzige Unterschied: Dieses Mal konnte nicht Ruden einen Treffer erzielen, sondern Rückersdorf. Patrick Starmuz war der glückliche Torschütze. Den Schwung der erstmaligen Führung konnten die Gäste beibehalten und für sich nutzen. Nur sieben Minuten später konnte David Writzl mit seinem zweiten Tagestreffer für die Vorentscheidung sorgen. Von diesem Schreck konnte sich Ruden nicht mehr erholen. Man versuchte zwar noch mit allen Mitteln, irgendwie an Rückersdorf heranzukommen. Die Versuche scheiterten jedoch spätestens beim starken Tormann der Gäste. Somit endete die Partie mit einer 1:3-Heimniederlage für den SV Ruden. Rückersdorf darf sich über drei überraschende Punkte freuen.

Christian Schreiber, Trainer SV Ruden:

„Wir sind verdient in Führung gegangen nach einer schönen Aktion. Danach hatten wir in Halbzeit eins auch noch Chancen auf das 2:0 bzw. 3:0, welche wir aber kläglich vergaben. Und so wie es im Fußball ist, wenn man die Tore nicht schießt, bekommt man diese, war es auch diesmal. Zweite Halbzeit starteten wir wieder gut ins Spiel, zwei 100%ige-Chancen konnten wir leider nicht nutzen. Durch einen Eckball und einen Tormannfehler, welcher zum Elfmeter führte, erhielten wir wieder vermeidbare Gegentreffer. Danach hatten wir keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Es war von gewissen Spielern zu wenig Einsatz und Engagement vorhanden. Uns fehlt die Konstanz und die körperliche Fitness, daran werden wir im Winter arbeiten.“

Mit diesem Sieg konnte sich Rückersdorf also endgültig aus dem unteren Tabellensektor befreien. Mit 16 Punkten hat man damit einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ruden verliert mit der Niederlage den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Mit 20 Punkten liegt man im tabellarischen Niemandsland.

Nächste Woche steht in der 1. Klasse D noch die letzte Runde im Herbst am Programm. Rückersdorf muss die Auswärtsreise zum SV Haimburg antreten. Ruden empfängt zu Hause den TSV Preitenegg.