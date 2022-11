Zum Abschluss der Herbstsaison: Klopeiner See wird von Lavamünd deklassiert

Details Montag, 07. November 2022 11:02

Am ersten Wochenende im November fand die 16. Runde, und damit auch die letzte vor der Winterpause, in der 1. Klasse D statt. Dort wollten die Mannschaften noch ein letztes Mal ihr Bestes geben. Für die DSG-Mc-Donald‘s Klopeiner See verlief die Saison noch nicht nach Plan, mit nur acht Punkten stand man kurz vor Ende der Herbstsaison auf einem Abstiegsrang. Auch das Match gegen den SV Lavamünd änderte nichts dran. Dort mussten sich die Mannen vom Klopeiner See klar mit 0:5 geschlagen geben.

Schwunghafte erste Hälfte der Gäste

Das Spiel am frühen Samstagnachmittag sahen sich ungefähr 100 Personen am Sportplatz in Stein im Jauntal an. Für die Heimfans gab es aber nicht viel zu jubeln, denn schon nach nur neun Spielminuten waren die Gastgeber im Rückstand. Borut Vrhnjak netzte an diesem Nachmittag früh schon zum ersten Treffer für den SV Lavamünd. In dieser Tonart ging es bei den Gästen dann auch weiter: erneut war es Borut Vrhnjak, der in der 15. Minute zum 0:2 netzte. Nach einer kurzen Verschnaufpause, setzte die Truppe aus Lavamünd dort fort, wo sie begonnen hatten. Florian Findenig verwandelte in Minute 39 zum 0:3, ehe Mitja Petrej kurz vor dem Pausenpfiff den vierten Treffer drauflegte. Mit einem klaren Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Lavamünd feiert fünften Saisonsieg

In der zweiten Hälfte schalteten die Gäste dann einen Gang zurück. Bei einem klaren Pausenstand von 4:0 mussten sie nicht mehr das letzte Hemd riskieren, um die Partie über die Zeit zu bringen. Genau so verlief die zweite Halbzeit auch über weite Strecken. Klopeiner See gelang aber in diesen 45 Minuten auch kein Tor. Stattdessen durften noch einmal die Lavamünder jubeln. In Minute 82 war es Philipp Pansi, der zum fünften Treffer des Nachmittags abzog. Klopeiner See musste sich also klar mit 0:5 daheim geschlagen geben und besetzt weiterhin den vorletzten Platz. Mit nur zwei Siegen aus 15 Spielen schaut für die Mannschaft aus dem Jauntal derzeit nicht mehr raus. Lavamünd steht hingegen mit dem achten Rang ein wenig besser da und auch die Bilanz lässt sich sehen. Mit fünf Siegen, fünf Niederlagen und fünf Punkteteilungen hat man eine relativ ausgeglichene Herbstsaison hinter sich.

Peter Kienleitner, Trainer SV Lavamünd:

„Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut gespielt und es ist genau das aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatte. Das Ziel war klar drei Punkte. In der zweiten Halbzeit ging es uns ein wenig schwieriger von der Hand, unbewusst haben wir ein oder zwei Gänge zurückgeschalten. Dies hinderte uns jedoch nicht am klaren Sieg. Die Herbstsaison war für uns ein ständiges Auf und Ab, aber im Großen und Ganzen in Ordnungen. Vielleicht wären noch fünf oder sechs Punkte mehr drinnen gewesen.“

Nun steht die Winterpause vor der Tür, bevor der Ligabetrieb in viereinhalb Monaten wieder fortgesetzt wird. Mitte März trifft dann die DSG Klopeiner See auswärts auf den Tabellennachbarn Griffen, während der SV Lavamünd den SV Ruden erwartet.