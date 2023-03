Klare Angelegenheit! Keine Chance für Sittersdorf gegen Ferlach

Details Montag, 20. März 2023 09:33

Nach mehr als vier Monaten Winterpause wurde auch in der 1. Klasse D an diesem Wochenende wieder Fußball gespielt. Am Programm stand an diesem Sonntag das Match zwischen dem SV ASKÖ Sittersdorf und der DSG Ferlach. Die Gäste aus dem Rosental ließen dabei der Heimmannschaft keine Chance und fegten sie mit einem klaren 4:0 vom eigenen Platz. Die DSG Ferlach bleibt weiterhin im Gleichschritt mit dem Tabellenführer Tainach.

Starker Beginn der Gäste

Als am Sonntag die Partie in Sittersdorf vor 150 Zusehern um 11 Uhr angepfiffen wurde, wusste die DSG Ferlach bereits, dass sie drei Punkte holen müsse, um dem Tabellenführer Tainach nachzuziehen, da dieser seine Begegnung am Samstag gegen Rückersdorf bereits erfolgreich absolviert hatte. Diese Motivation war der Truppe aus dem Rosental anzumerken, denn in den ersten 25 Minute drückten sie auf die Führung, welche dann auch mit einem Doppelschlag gelang. Zuerst war es in der 20. Minute Maximilian Melbinger, der zum 1:0 abzog, ehe Michael Krainer zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Die restlichen Minuten bis zur Pause nahm sich dann die Gastmannschaft ein wenig zurück und überließ dem SV Sittersdorf das Spiel. Ein Treffer gelang dem Heimteam in dieser Phase aber nicht.

Ähnliches Bild in Halbzeit zwei

Mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung startete dann die DSG Ferlach in die zweite Hälfte. Von vielen Highlights geprägt war dieser zweite Durchgang nicht, das Spiel flachte zu Beginn ein wenig ab. Zwar waren die Gäste in diese Halbzeit nicht mehr so spielbestimmend wie noch zu Beginn, jedoch gelangen ihnen trotzdem wieder zwei Treffer. Genau wie in der ersten Hälfte traf zuerst Maximilian Melbinger in der 73. Minute, bevor Michael Krainer in Minute 85 endgültig den Sack zumachte und zum 4:0 einschob. Wieder waren es also zwei Treffer für die DSG Ferlach, die dieses Spiel damit für sich entschied. Mit 37 Punkten nach 16 Spielen teilt sich die DSG Ferlach somit gemeinsam mit dem SV Tainach die Tabellenführung. Der SV Sittersdorf rangiert hingegen mit 19 Punkte am zehnten Platz.

Mario Woschitz, Trainer DSG Ferlach:

„Ein verdienter Sieg für uns, würde ich sagen. Nach einer druckvollen Anfangsphase haben wir ein wenig nachgelassen. Wenn’s schlecht für uns läuft, hätten die Gegner das Spiel auch spannend machen können. So gingen wir aber mit einer Führung in die Halbzeit, die wir in Durchgang zwei auch verteidigen und verdoppeln konnten. Wir schauen trotz unserer guten Ausgangslage nun weiterhin von Spiel zu Spiel. Höchste Priorität hat der Aufstieg nicht, schaffen wir es, würden wir uns aber trotzdem freuen.“

Nach einer spielfreien 18. Runde geht es dann in zwei Wochen für die DSG Ferlach daheim gegen den SK Kühnsdorf erneut um drei Punkte. Der SV Sittersdorf fordert nächste Woche den Tabellendritten SV St. Margareten.

