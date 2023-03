Last-Minute! Munteres Hin und Her mit besserem Ende für Eitweg

Details Montag, 27. März 2023 22:56

Am letzten Märzwochenende stand in der 1. Klasse D die 18. Runde am Programm. Viele sehenswerte und spannende Matches wurden auf den Fußballplätzen östlich der Landeshauptstadt ausgespielt. So auch jenes zwischen der DSG-Mc-Donalds Klopeiner See und dem SV Eitweg. Am Ende konnte der SV Eitweg durch zwei späte Treffer die drei Punkte ins Lavanttal entführen.

Brisanter Start in die Partie

Mit viel Schwung startete das Heimteam vom Klopeinersee in die Partie und durfte auch bereits nach zwei Minuten schon jubeln. Daniel Matzner brachte die Hausherrn früh in Führung. Nur acht Minuten später war es mit Matic Pust wieder ein Heimakteur, der den Ball im Netz unterbrachte. Jedoch aber auf der falschen Seite, was den Ausgleichstreffer für Eitweg zur Folge hatte. Mit einigen Chancen auf beiden Seiten gingen die Teams nach 45 Minuten dann in die Kabinen.

Last-Minute-Sieg für Eitweg

Auch die zweite Hälfte dieses Matches war von vielen Highlights geprägt. Zuerst sah Daniel Spinotti in der 67. Minute seine zweite gelbe Karte und wurde aufgrund dessen des Platzes verwiesen. Die numerische Überlegenheit nutzte die DSG Klopeiner See sogleich aus und brachte sich durch einen Treffer von Nenad Popovic vier Minuten später wieder in Front. Doch Eitweg ließ sich dadurch nicht unterkriegen, glich in der 84. Minute durch Medin Mehmedovic wieder aus und nahm den Schwung mit in die Schlussphase, in der Urh Gresovnik zum Matchwinner wurde und in den Minuten 92 und 94 die Partie zugunsten des SV Eitwegs entschied. Die späten Treffee bescheren den Lavanttalern somit drei Punkte und einen Rang im oberen Tabellendrittel. Klopeiner See steht hingegen mit mageren acht Punkten am vorletzen Tabellenplatz.

Gerald Eberhardt, Trainer SV Eitweg:

"Wir sind sehr zufrieden über diese drei Punkte, die wir in einem munteren Hin und Her hier am Klopeiner See holen konnten. Es war die erwatet schwere Auswärtspartie, die wir durch eine gute Leistung und auch ein wenig Glück spät für uns entscheiden konnten. Es hätte auch ganz anders ausgehen können, da es Chancen über Chancen auf beiden Seiten gegeben hat."

Weiter gehts für den SV Eitweg nächste Woche mit einem Heimspiel gegen den SV Ruden. Die DSG Klopeiner See muss gegen den sich ebenfalls im Tabellenkeller befindenen SV Maria Rojach auswärts ran.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei