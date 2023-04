Kantersieg gegen Maria Rojach! Ruden verliert den Anschluss nicht

Details Montag, 10. April 2023 19:59

Die 1. Klasse D hatte am Osterwochende wieder alles zu bieten, was das Fußballerherz begehrt. Neben knappen Partien oder Last-Minute-Siegen war auch ein Kantersieg am Sonntag dabei. Diesen konnte der SV Union Raiba Ruden gegen den SV Maria Rojach einfahren. Die Hausherren ließen den Gästen keine Chance und fegten sie mit 5:0 vom Platz.

3:0 nach 30 Minuten

Nachdem sich am Sportplatz des SV Ruden ungefähr 150 Zuseher eingefunden haben, wurde das Match um 17 Uhr angepfiffen. Lange brauchten die Fans dann nicht warten, bis es das erste Mal klingelte, den schon in der fünften Spielminute brachte Tadej Trdina das Netz das erste mal zugunsten des Heimteams zum Zappeln. Zehn Minuten später legte Mujtaba Mohammadi noch einen drauf und es stand 2:0. Den Gästen aus Maria Rojach merkte man die Überforderung in dieser Anfangsphase förmlich an, sie kamen kein einziges Mal zwingend vors gegnerische Tor. Stattdessen war es in Minute 27 wieder Tadej Trdina, der für den SV Ruden auf 3:0 erhöhte.

Einseitiges Spiel auch weiterhin

Nachdem der Beginn dieser Begegnung klar dem Heimteam aus Ruden gehörte, änderte sich in weiterer Folge nichts am Spielverlauf. Die dominierten Heimakteuere erzielten in der 33. Minute dann noch das 4:0 durch Simon Naglic, welches auch gleichzeitig den Pausenstand markierte. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte dann erneut der SV Ruden, diesmal in Form von Denis Harter. Dieser Treffer erlaubte es ihnen in weiterer Folge ein paar Gänge zurückzuschalten. Einige junge Spieler bekamen die Chance sich zu beweisen und das Match trudelte ohne weitere Treffer gemütlich aus. Eine starke Vorstellung des SV Ruden wird also mit drei Punkten belohnt. Damit bleiben die Ostkärntner weiterhin vorne, nämlich am sechsten Rang mit 31 Punkten, dabei und verlieren den Anschluss nicht. Maria Rojach rangiert auf Platz elf.

Christian Schreiber, Trainer SV Ruden:

"Meine Mannschaft war sehr gut auf dieses Match eingestellt und es funktionierte von Minute eins weg alles. Die Gegner hatten über die ganzen 90 Minuten vielleicht zwei Halbchancen, somit ist dieses Ergebnis berechtigt. Ich würde sagen, das war unsere beste Saisonleistung bisher - Pauschallob an die ganze Mannschaft."

Ob der SV Ruden seine gute Form behalten kann, wird sich nächste Woche in einem Härtetest gegen die DSG Ferlach zeigen. Maria Rojach spielt derweil daheim gegen das Tabellenschlusslicht Haimburg.

