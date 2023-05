Tainach im Tief! Auch gegen Sittersdorf geht nichts auf

Details Samstag, 27. Mai 2023 11:13

Für den Sportverein Tainach läuft diese Frühjahrssaison überhaupt nicht nach Plan. Zählten sie nach dem Herbst noch zu den heißesten Titelaspiranten der 1. Klasse D, änderte sich die im Frühjahr schnell und spätestens nach der Niederlage gegen Ferlach war davon keine Rede mehr. Ab da an lief es nur noch schlechter für die Elf aus der Völkermarkter Gegend. Das Nachtragsspiel der 25. Runde gegen den SV ASKÖ Sittersdorf, welches an diesem Freitag nachgeholt wurde, ging ebenfalls mit 4:1 deutlich verloren.

Es geht nicht viel bei Tainach

Die Ambitionen des im Tief steckenden SV Tainach waren vor diesem Match ganz klar: ein Dreier muss mal wieder her nach vier Niederlagen in Folge inklusive Titelverlust. Das Match gegen Sittersdorf soll wieder die Wende bringen. Doch es lief in der ersten Hälfte nicht nach diesem Plan. So war der SV Sittersdorf jener Verein, der in dieser Begegnung das erste Mal das Tor durch Pascal Urch in Minute 34 traf. Mit diesem 1:0-Zwischenstand für die heimischen Jauntaler ging es dann auch schon in die Kabinen.

Niederlage wird in Hälfte zwei besiegelt

Kurz nach Wiederanpfiff war es wieder der SV Sittersdorf, der in Form von Bojan Canacevic einen Treffer erzielte. Damit waren die Ambitionen des SV Tainach, drei Punkte zu holen, schon in weite Ferne gerückt. Sie hatten zwar mehr Spielanteile und auch einige Torgelegenheiten, der passende Abschluss war aber, wie auch in den letzten Matches selten bis nie dabei. So kam es wie es kommen muss, ein Doppelschlag der Gastgeber durch Bojan Canacevic und Joze Kumprej in Minute 65 bzw. 69 legten die Motivation und die Spielfreude der Tainacher komplett auf Eis. Lediglich ein Treffer war ihnen zum Schluss noch vergönnt, Günther Zussner verwandelte in Spielminute 89 einen Strafstoß zum 4:1, was sogleich auch der Endstand war. Tainach muss sich wieder geschlagen geben. Sie bleiben zwar auf dem zweiten Rang, doch die Teams dahinter rücken ihnen gefährlich nahe. Eines dieser Teams ist durch diesen Erfolg auch der SV Sittersdorf, der auf Platz sechs nur fünf Punkte hinter dem SV Tainach liegt.

Reinhold Kügler, Trainer SV Tainach:

„Momentan sind wir mental ganz unten. Auch in dieser Partie bemühten sich die Jungs sehr, wir hatten viel mehr Spielanteile und auch viele Chancen. Bis zum Sechzehner läuft’s, dann ist es aber vorbei. Pech spielt dann auch noch eine große Rolle. Es läuft derzeit einfach nicht bei uns. Ziel ist es nun, in den restlichen Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, um die Moral der Mannschaft zu stärken.“

Der SV Tainach hat seine nächste Partie am Pfingstsonntag zu bestreiten. Dort erwartet man in einem Heimspiel den Abstiegskandidaten vom Klopeiner See. Sittersdorf muss nach Lavamünd reisen und geht dort auf Punktejagd.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei