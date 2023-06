Duell der künftigen Spielgemeinschaft! Klopeiner See und Rückersdorf gehen bald gemeinsame Wege

Details Samstag, 03. Juni 2023 21:06

Die Saison neigt sich schön langsam dem Ende zu, deshalb wird für die nächste Saison schon geplant. Was feststeht: die DSG-Mc-Donald’s-Klopeiner See und die Sportfreunde Rückersdorf werden kommende Spielzeit in der 1. Klasse D eine Spielgemeinschaft bilden. In der vorletzten Runde trafen die beiden Teams noch ein letztes Mal aufeinander, bevor sie sich dann vereinen werden. Das Duell endete mit 3:1 für Klopeiner See.

Tabellenschlusslicht holt sich drei Punkte

Das Spiel am Sportplatz in Stein im Jauntal startete für die Gäste gut. Schon in Minute zehn konnte David Writzl seine Sportfreunde mit 1:0 in Front bringen. Die Heimmannschaft ließ aber nicht lange auf die Antwort warten und glich zwölf Minuten später durch Tobias Jernej aus. Nachdem dieses 1:1 der Pausenstand war, kamen die Gastgeber besser aus den Kabinen zurück und brachten sich durch Dejan Podbreznik erstmals in Front. Kurz darauf erhöhte Julian Huber zum 3:1, was sogleich auch am Ende auf der Anzeigetafel stand. Das Schlusslicht der 1. Klasse D holt also drei Punkte und verdrängt den SV Haimburg wieder nach ganz unten. Rückersdorf steht auf Rang zwölf.

Die Teams gehen künftig gemeinsame Wege

Wie kurz vor diesem Wochenende bekanntgegeben wurde, werden Rückersdorf und Klopeiner See nächste Saison als Spielgemeinschaft auftreten. In einem Bericht auf der Facebookseite der Sportfreunde Rückersdorf heißt es dazu:

„Nach langen und intensiven Gesprächen konnten die Funktionäre der beiden Vereine zu einer Übereinkunft kommen. Darum dürfen wir verkünden, dass die Kampfmannschaft in der nächsten Saison 2023/24 als Spielgemeinschaft „SG Rückersdorf/Klopeinersee“ an der Meisterschaft teilnehmen wird. […] Alle Heimspiele in der Meisterschaft (1. Klasse D) finden im Waldstadion Rückersdorf statt. Der Sportplatz Stein im Jauntal wird weiterhin für Nachwuchsspiele, Turniere und Trainings genutzt. So kann sich auch unsere immer größer werdende Jugendabteilung bei optimalen Bedingungen weiterentwickeln.“

Auch ein Trainer für die gemeinsame Kampfmannschaft soll schon verpflichtet worden sein. Dieser wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Abschließend heißt es noch: „Seitens beider Vereine steht man der neuen Saison sehr motiviert gegenüber und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Spielern, Funktionären und Co.“

Bevor dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, muss aber noch die laufende Spielzeit zuende gespielt werden. Jeweils ein Match haben die beiden Vereine noch „alleine“ zu bestreiten - Klopeiner See auswärts gegen Preitenegg und Rückersdorf daheim gegen Ruden.

