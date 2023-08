Kantersieg! Bad St. Leonhard in Derby gegen Maria Rojach erfolgreich

Details Sonntag, 13. August 2023 20:45

In der 1. Klasse D kam es an diesem Wochenende zu einem Lavanttal-Derby zwischen dem SV Bad St. Leonhard und dem SV Maria Rojach. In diesem Duell traf der Absteiger aus der Unterliga Ost auf den Vorjahreszehnten der Liga. St. Leonhard hatte sein Auftaktmatch gegen Rückersdorf erfolgreich abgeschlossen und auch Maria Rojach konnte gegen Lavamünd einen Zähler holen. In diesem Duell am Samstagnachmittag hatte aber der SV Bad St. Leonhard klar die Nase vorne.

Bad St. Leonhard stellt die Weichen vor der Halbzeit auf Sieg

Das Match, das sich rund 200 Fans zu Genüge führten, begann gleich mit einem Paukenschlag. Zwei Minuten waren gespielt, als Patrick Schlacher das erste Mal die Kugel im Netz unterbrachte. Maria Rojach kam aber noch in der Anfangsphase durch Lukas Hafner zurück und so war das Derby nach 20 Minuten wieder ausgeglichen. Dann war aber erneut Patrick Schlacher zur Stelle und erhöhte auf 2:1 (30.). Noch vor der Pause drückte der SV Bad St. Leonhard auf die Entscheidung: zuerst brachte Lukas Kainz die Kugel im Tor unter, ehe Patrick Schlacher in Minute 45 mit seinem dritten Tagestreffer ein 4:1 zur Pause fixierte.

Weitere vier Treffer in Durchgang zwei

Die Torflut ging in Hälfte zwei munter weiter. So war es zuerst Fabian Pirker, der in Minute 54 das Netz traf und sieben Minuten später Andreas Steinkellner. Per Strafstoß verkürzte Lukas Hafner danach für Maria Rojach – Zwischenstand: 6:2. Nur einmal zappelte an diesem Nachmittag dann noch das Netz. Michael Rabensteiner zog in Minute 79 ab und brachte schließlich das Endergebnis von 7:2 auf die Anzeigetafel im Gmoan-Stadion. Damit bekleidet der SV Bad St. Leonhard den, nach zwei Runden noch wenig aussagekräftigen, ersten Rang. Maria Rojach sitzt derweil noch im Tabellenkeller fest.

Herwig Kreuzer, Trainer SV Bad St. Leonhard:

„Nachdem unser vorrangiges Ziel zu Beginn der Saison, Fitness aufzubauen, lautet und wir uns derzeit relativ wenig auf die Meisterschaft und eine genaue Platzierung konzentrieren, war dieser Kantersieg umso überraschender. Jedoch übernahmen wir von Beginn an das Kommando und waren brandgefährlich, daher ein verdienter Sieg. Auf beiden Seiten hätten noch ein paar Tore fallen können, das Chancenplus lag aber bei uns.“

Weiter geht’s in der Meisterschaft unter der Woche mit den Nachholspielen der 2. Runde. Dort trifft Bad St. Leonhard auswärts auf St. Margareten/Ros., während Maria Rojach erneut ein Derby ins Haus steht – diesmal gegen den TSV Preitenegg.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei