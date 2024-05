Kühnsdorf zeigt Stärke: Überzeugender Sieg gegen Gallizien mit 3:0

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Derby in der 1. Klasse D trafen der SK Kühnsdorf/Klopeinersee und der SV K&K Küchen und Wohnkonzept Gallizien aufeinander. Während Gallizien im Kampf um die Tabellenspitze stand und einen Sieg benötigte, um den Druck auf ihre direkten Konkurrenten zu erhöhen, hatte Kühnsdorf seinen Platz im gesicherten Mittelfeld und strebte nach weiteren Punkten für einen erfolgreichen Saisonausklang. Mit einer guten Leistung sicherte sich schlussendlich der SK Kühnsdorf mit einem 3:0-Erfolg die drei Punkte.

Heimmannschaft legt Grundstein in Hälfte eins

Das Spiel begann vielversprechend für die Gastgeber, als Rene Seebacher in der 15. Minute das erste Tor für den SK Kühnsdorf erzielte, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Elias Winkler nur drei Minuten später in der 18. Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jan Lukan mit seinem Tor in der 45. Minute den Vorsprung auf 3:0 für die Heimmannschaft. Die erste Halbzeit endete somit mit einer klaren Führung für Kühnsdorf und einem schwierigen Rückstand für Gallizien.

Kühnsdorf hält dem Druck von Gallizien stand

In der zweiten Halbzeit setzte Gallizien alles daran, das Blatt zu wenden und Druck auf die gegnerische Mannschaft auszuüben. Trotz zahlreicher Angriffe gelang es ihnen jedoch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Verteidigung von Kühnsdorf erwies sich als äußerst stabil und ließ keine Gegentore zu. Mit dem Endstand von 3:0 sicherte sich der SK Kühnsdorf/Klopeinersee einen wichtigen Sieg und verteidigte erfolgreich ihre Position im Mittelfeld der Tabelle. Für den SV Gallizien bedeutete diese Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze. Obwohl sie weiterhin auf dem dritten Platz stehen, hat Bad St. Leonhard nun einen Vorsprung von vier Punkten, nachdem sie gegen Griffen siegreich waren. Die Konkurrenten Ruden und Rückersdorf haben noch die Möglichkeit, am Sonntag die Lage weiter zu beeinflussen. Für Kühnsdorf ist weder der Aufstieg noch der Abstieg möglich, während Gallizien nun zusätzlichen Druck verspürt, um in den verbleibenden Spielen den Rückstand auf die Spitze aufzuholen.

Jürgen Kampel, Trainer SK Kühnsdorf:

„Die Systemumstellung, die wir vor der Partie getätigt haben, hat sich bewährt. Gestern ist vieles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben und auch die nötigen Treffer wurden erzielt. Das ist uns in den letzten Spielen immer ein wenig abgegangen – wir spielten zwar ordentlich, die Tore haben aber gefehlt. Heute zeigte die Mannschaft auch wieder eine sehr gute Leistung und hat verdient die drei Punkte abgeholt. Nun stehen wir im gesicherten Mittelfeld, daher liegt der Fokus in den letzten Partien darauf, vermehrt junge Spieler einzusetzen und diese weiterzuentwickeln.“

Nach der englischen Woche bleibt den Teams nun wieder etwas Zeit zum Verschnaufen, die nächsten Partien stehen erst am kommenden Wochenende wieder an. Der SK Kühnsdorf tritt auswärts beim SV Eitweg an, während der SV Gallizien einen Tag darauf gegen den SV Lavamünd um wichtige Punkte kämpft.

