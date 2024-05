TSV Preitenegg macht 0:2-Rückstand wett und stürzt Tabellenführer

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:17

Ein dramatischer Schlagabtausch fand auf dem hochgelegenen Sportplatz in Preitenegg statt, wo der TSV Preitenegg in einem spannenden Spiel ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Ruden erzielte. Die Partie, die Teil der 22. Runde der 1. Klasse D war, bot rund 150 Zuschauern eine fesselnde Aufholjagd der Heimmannschaft, die einen 0:2 Halbzeitrückstand wettmachte. Die Rudener gaben eine komfortable Führung aus der Hand und müssen nach diesem Punkteverlust den Platz an der Sonne verlassen.

(Bisheriger) Tabellenführer mit Start nach Maß

Die Gäste starteten stark in das Spiel und dominierten die erste Halbzeit. Schon in der 11. Minute brachte Tadej Trdina den SV Ruden mit einem spektakulären Direktschuss nach einer exzellenten Vorarbeit von Dominik Theuermann und Markus Kuschnig in Führung. Der Druck der Gäste hielt unvermindert an, und in der 19. Minute baute Ven Poberznik die Führung durch einen Kopfball nach einer Traumflanke auf 0:2 aus. Trotz weiterer Chancen, unter anderem einem Elfmeter, versäumte es der Favorit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, was sich später rächen sollte.

Preitenegg schlägt in der zweiten Halbzeit zurück

Nach der Pause zeigte sich ein völlig verändertes Preitenegg. Motiviert und aggressiv kamen die Hausherren aus der Kabine und erzielten gleich in der 47. Minute durch Fabian Rogl den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieses Tor gab den Hausherren deutlich Auftrieb, und spielten nun deutlich stärker und aggressiver. In der 69. Minute führte ein Handspiel im Rudener Strafraum zu einem Elfmeter, den Clemens Kreuzer sicher verwandelte und damit den Ausgleich erzielte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen. Ruden passte sich dem körperbetonten Spiel an und versuchte, die späte Entscheidung zu erzwingen, doch es blieb beim 2:2 Unentschieden.

Das Endergebnis spiegelt ein Spiel wider, in dem Ruden die erste Halbzeit dominierte, aber Preitenegg im zweiten Durchgang eine bemerkenswerte Aufholjagd hinlegte. Die Punkteteilung sorgt dafür, dass Ruden an der Tabellenspitze von St. Leonhard abgelöst wurde, während Preitenegg weiterhin auf dem fünften Platz verbleibt.

1. Klasse D: Preitenegg : SV Ruden - 2:2 (0:2)

69 Clemens Simon Kreuzer 2:2

46 Fabian Stefan Rogl 1:2

19 Ven Poberznik 0:2

11 Tadej Trdina 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter ElBieró erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.