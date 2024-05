SK Kühnsdorf muss nach früher 3:0-Führung um Sieg zittern

Spielberichte

In einem Duell der 23. Runde der 1. Klasse D standen sich der SV Eitweg und der SK Kühnsdorf gegenüber. In einem Spiel, das reich an Toren war, setzte sich letztendlich der Gast aus Kühnsdorf mit einem knappen 3:2 durch. Beinahe hätten die Gäste eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben, behielten numerisch geschwächt aber doch die Oberhand und feierten den zehnten Saisonsieg.

Gäste mit früher 3:0-Führung

Die Gäste aus Kühnsdorf verschwendeten keine Zeit und legten einen Blitzstart hin. Bereits in der 13. Minute gelang ihnen durch Elias Winkler der Führungstreffer, was den Ton für den Rest der Halbzeit angab. Nur drei Minuten später bauten die Kühnsdorfer ihre Führung durch einen Treffer von Marko Dokovic aus. Eitweg schien von der schnellen Spielweise Kühnsdorfs überwältigt und konnte kaum eine Antwort formulieren. Dies änderte sich auch nicht, als Kühnsdorf in der 22. Minute - abermals durch Winkler - das dritte Tor erzielte, was den Halbzeitstand auf 0:3 festlegte. Die Dominanz von Kühnsdorf in der ersten Halbzeit war bemerkenswert, doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Eitwegs beeindruckende Aufholjagd - Kühnsdorf nur noch zu zehnt

Nach der Pause kam Eitweg mit erneuertem Elan aus der Kabine. Ihre Anstrengungen wurden schließlich in der 57. Minute belohnt, als sie durch Christopher Mattl ihren ersten Treffer erzielten und den Spielstand auf 1:3 verkürzten. Nur zwei Minuten später zeigten die Eitweger erneut ihr Können mit einem spektakulären Tor - Daniel Spinotti zimmerte die Kugel ins Kreuzeck - welches das Spiel auf 2:3 brachte. Die Fans der Heimischen wurden durch diese schnelle Aufholjagd wach und unterstützten ihr Team lautstark.

In der 71. Minute sah der Künsdorfer Samo Olip Gelb-Rotm weshalb die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Eitweg drängte auf den Ausgleich, und trotz mehrerer Chancen, insbesondere in der nervenaufreibenden Schlussphase, gelang es ihnen nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem 3:2-Sieg des SK Kühnsdorf, nachdem Schiedsrichter Fischer nach sechs Minuten Nachspielzeit das Ende der Partie signalisierte.

