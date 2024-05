SV Lavamünd überrascht in der Purkowitzer Arena mit "spätem" Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 19:01

Am Sonntagnachmittag bot die Purkowitzer Arena den Rahmen für ein interessantes Fußballspiel zwischen dem SV Gallizien und dem SV Lavamünd. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Nach einem 3:1-Auswärtserfolg wollte Gallizien auch vor heimischer Kulisse einen "Dreier" einfahren, der SVG zog jedoch mit 1:2 den Kürzeren und muss sich nach der zweiten Heimniederlage vom Aufstiegskampf vermutlich verabschieden. Die Lavamünder hingegen feierten im Frühjahr den vierten Sieg und nahmen drei Punkte mit auf die Heimreise.

Interessanter erster Durchgang

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der Favorit bereits in den ersten Minuten durch aggressive Angriffe auffiel. Trotz früher Chancen von Trampitsch und Hribar, die jedoch von Torhüter Pucher pariert wurden, war es Lavamünd, das in der 22. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Pansi, in Führung ging. Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht unterkriegen und erhöhte den Druck. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 29. Minute belohnt, als Markoutz den Ausgleich erzielte. Der Rest der Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams die Führung anstrebten, jedoch ohne weiteren Erfolg in die Pause gingen.

Hausherren nur noch zu zehnt - Entscheidung in Minute 88

Nach der Pause dominierte der SVG weiterhin das Spielgeschehen. In der 50. Minute traf Trampitsch nur die Latte traf, gefolgt von einer Reihe weiterer Abschlüsse, die jedoch alle von Goalie Pucher gehalten wurden. Die Drangphase der Heimischen zeigte, wie sehr sie den Sieg wollten. Doch das Blatt wendete sich in der 70. Minute, als Reinwald die Ampelkarte sah und den Platz verlassen musste.Diese Schwächung wurde den Hausherren zum Verhängnis.

Die Lavamünder nutzten die numerische Überzahl und erhöhte den Druck in den letzten zehn Minuten der Spielzeit. In der 88. Minute schließlich gelang Plimon der entscheidende Treffer zum 1:2. Die Gäste brachten die knappe Führung ins Ziel und feierten den hart erkämpften Auswärtssieg mit den mitgereisten Fans. Die Enttäuschung bei den Heimischen war hingegen groß

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Karl Rebasso erstellt.

