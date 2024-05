SC Globasnitz ringt Preitenegg nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 19:53

In einer Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse D konnte sich der SC Globasnitz in den letzten Minuten mit 3:2 gegen den TSV Preitenegg durchsetzen. Im Duell zweier Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle behielten die Hausherren dank eines späten Treffers knapp die Oberhand und feierten im Frühjahr den sechsten Sieg. Die Preitenegger hingegen gingen nach einem 3:1-Heimerfolg im Hinspiel am Pfingstsonntag leer aus und zogen in der Fremde zum sechsten Mal den Kürzeren.

Globasnitz mit frühem Doppelschlag

Bereits in den ersten Minute des Spiels zeigte Globasnitz, dass es auf eigenem Boden nichts dem Zufall überlassen wollte. Der erste Torschuss wurde von Gästegoalie Jan Oberländer über die Latte gedreht, was die Ambitionen der Heimmannschaft unterstrich. Die Führung für den SC ließ nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute traf Jones Sadjak zur Führung. Nur drei Minuten später verdoppelte Maj Bozic den Vorsprung durch ein gekonntes Solo, bei dem er Keeper Oberländer umkurvte und zum 2:0 traf.

Die erste Chance der Gäste machte SC-Schlussmann Patrick Stefan zunichte. Die erste Halbzeit schloss mit einem komfortablen Vorsprung für die Hausherren, aber das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Eigentor bringt TSV zurück ins Spiel - Entscheidung in Minute 80

Die zweite Hälfte begann Paukenschlag, als der Globasnitzer Maximilian Gerstl in der 47. Minute einen Freistoß unglücklich ins eigene Netz lenkte und den Spielstand auf 2:1 stellte. Die Spannung stieg und die Preitenegger witterten ihre Chance. In der 67. Minute gelang es Clemens Kreuzer, nach einer schönen Einzelleistung den Ausgleich zu erzielen und das Spiel wieder komplett offen zu gestalten.

Globasnitz reagierte sofort und drängte auf die erneute Führung. In der 80. Minute nutzte Fabijan-Rio Igerc einen Fehler von Goalie Oberländer und brachte sein Team mit 3:2 in Front. Diese späte Führung sorgte für große Erleichterung bei den Heimfans, die bis zum Schluss um die drei Punkte zittern mussten, da Preitenegg nicht aufgab und weiterhin Druck machte. Globasnitz hielt jedoch den knappen Vorsprung und sicherte sich in einer umkämpften Partie den sechsten Rückrundensieg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Harald Greiner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.