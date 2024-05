SV Leonhard zelebriert klaren Heimsieg gegen SC Globasnitz

Spielberichte

Am Freitag im Zuge der 24. Runde der 1. Klasse D (KTN) zeigte der SV Leonhard eine beeindruckende Leistung gegen den SC Globasnitz. Mit einem klaren 4:1 endete das Match zugunsten der Gastgeber, die von Beginn an das Spiel dominierten und den Gegner mit ihrer offensiven Taktik überwältigten.

Früher Führungstreffer ebnet Weg für die Heimischen

Bereits in der vierten Spielminute gelang es Schüssler, das erste Tor für den SV Leonhard zu erzielen und somit die Weichen für den späteren Erfolg zu stellen. Nach einem schnellen Angriff und präziser Vorarbeit verwandelte er gekonnt und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance. Der frühe Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und sie beherrschten fortan das Geschehen auf dem Platz.

Während SC Globasnitz versuchte, ins Spiel zu finden und erste Chancen in der 10. Minute verbuchte, stand die Defensive des SV Leonhard sicher. Der Druck der Heimmannschaft hielt unvermindert an, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, verdoppelte Pfennich die Führung - 2:0 zur Pause.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung für Heim-Team

In der 56. Minute erzielte Schlacher das 3:0, was die Ambitionen der Heimmannschaft unterstrich, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ein gekonnter Schuss fand den Weg ins Netz, was die Fans jubeln ließ.

SC Globasnitz zeigte jedoch Charakter und kam in der 64. Minute durch einen Freistoß von Rebernik zum 3:1. Der Freistoßspezialist ließ dem Torhüter des SV Leonhard keine Chance und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Doch jede Hoffnung auf ein Comeback wurde schnell zunichtegemacht, als Schüssler in der 83. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Endergebnis auf 4:1 stellte.

Nach spannenden 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und bestätigte den deutlichen Sieg des SV Leonhard.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Harald Greiner erstellt.

