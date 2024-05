Schwungvolles Duell in Tainach endet mit Griffener Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 13:32

Ein Match im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse D fand am Sonntag statt, in dem der Sportverein Tainach den SV Raika Griffen empfing. Die Gäste zeigten sich von Beginn an spielfreudig, konnten das Spiel mit 4:2 für sich entscheiden und im Frühjahr den fünften Sieg feiern. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs zogen die Tainacher am Ende den Kürzeren und mussten im zwölften Heimspiel die achte Niederlage einstecken.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Die Partie begann energisch mit einem frühen Tor für die Gäste. Schon in der 19. Minute gelang es Sandro Seifried, den Ball nach einer geschickten Einzelleistung im unteren Eck des Tainacher Gehäuses zu versenken. Dieses Tor gab dem Spiel eine erste Richtung und zeigte die Entschlossenheit der Griffener, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Hausherren hielten jedoch nicht lange mit ihrer Antwort zurück und erzielten in der 27. Minute durch Jakob Rems den verdienten Ausgleich, was das Spiel kurzzeitig wieder offen gestaltete.

Griffen lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhten beide Teams das Tempo, aber es waren die Gäste, die in der 38. Minute erneut in Führung gingen - Leon Brisevac war mit einem präzisen Schuss erfolgreich. Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste mit einer aggressiven Strategie aus der Kabine und erzielten in der 52. Minute das 1:3 - wieder war es Seifried, der sich als Torschütze feiern lassen durfte. Nur wenige Momente später konnte Tainach durch Denis Bandur zwar auf 2:3 verkürzen, doch die Hoffnung auf eine Wende wurde schnell zunichte gemacht. In der 59. Minute zeigten die Griffener erneut ihre Überlegenheit, als Pascal Bierbaumer eine Ecke perfekt verwertete und den Ball ins rechte Kreuzeck hämmerte, was den Endstand von 2:4 besiegelte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Tainach, das Blatt noch einmal zu wenden, aber die Defensive von Griffen stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste, die ihre Überlegenheit sowohl taktisch als auch technisch unter Beweis stellten.

