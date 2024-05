Kellerduell-Krimi: Maria Rojach dreht Spiel gegen St. Margareten

Spielberichte

Details Montag, 27. Mai 2024 16:50

Am Sonntagnachmittag fand in der 1. Klasse D das wichtige Kellerduell zwischen dem SV Maria Rojach und dem SV St. Margareten im Rosental statt. In einem nervenaufreibenden Spiel gelang es dem Tabellenletzten SV Maria Rojach, das Spiel zu drehen und einen wichtigen 2:1-Sieg einzufahren. Mit diesem Sieg rücken sie nun bis auf zwei Punkte an den Vorletzten SV St. Margareten heran und wahren ihre Chance auf den Klassenerhalt.

Angespannte Lage im Tabellenkeller mit früher Gästeführung

Der SV Maria Rojach ging als Tabellenletzter mit nur neun Punkten ins Spiel und war stark abstiegsgefährdet. Für sie war es essentiell, drei Punkte zu holen, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Der SV St. Margareten im Rosental, der sich mit 14 Punkten knapp vor Maria Rojach auf dem vorletzten Rang befand, wollte ebenfalls einen Sieg, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Das Spiel begann mit hoher Intensität, da beide Mannschaften sich der Bedeutung dieser Partie bewusst waren. Bereits in der 15. Minute gelang es Kenan Bosnic vom SV St. Margareten, sein Team in Führung zu bringen. Mit diesem frühen Treffer schien es, als könnte St. Margareten wichtige drei Punkte auswärts entführen.

Maria Rojach dreht das Spiel

Nach der Halbzeitpause intensivierte der SV Maria Rojach seine Bemühungen, das Spiel zu drehen. In der 58. Minute erzielte Wolfgang Gritzner den Ausgleich für die Gastgeber. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei und erhöhte die Spannung am Platz merklich. Maria Rojach drängte nun auf den Siegtreffer. In der 84. Minute war es schließlich Kenan Mustedanagic, der mit seinem Tor das Spiel endgültig drehte und den SV Maria Rojach in Führung brachte. Diese Führung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen und verteidigten sie bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich. Mit diesem hart erkämpften 2:1-Sieg holte der SV Maria Rojach nicht nur drei enorm wichtige Punkte, sondern verringerte auch den Abstand auf den SV St. Margareten auf nur noch zwei Punkte. Nun haben beide Mannschaften jeweils zwei Spiele vor sich, in denen sich entscheiden wird, wer den Klassenerhalt schafft und wer den Gang in die 2. Klasse antreten muss.

Die nächsten Wochen versprechen also weiterhin Spannung im Abstiegskampf der 1. Klasse D. Der SV Maria Rojach bekommt es am Samstag mit dem ebenfalls im Tabellenkeller stehenden SV Tainach zu tun und hat dort die Chance, weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der SV St. Margareten muss tags darauf zuhause gegen den SK Kühnsdorf bestehen.

