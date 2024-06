Comeback geglückt: SV Sittersdorf holt einen Punkt beim SC Globasnitz

Spielberichte

Im Zuge der 25. Runde der 1. Klasse D trennten sich der SC Globasnitz und der SV Sittersdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und zeigte beide Teams in guter Form, obwohl es für beide Mannschaften tabellarisch um nicht mehr viel ging. Nach einer frühen Führung von Globasnitz kämpfte sich Sittersdorf stark zurück und sicherte sich einen verdienten Punkt.

Starker Start von Globasnitz mit schnellem Doppelschlag

Die Heimmannschaft legte einen vielversprechenden Start hin. Bereits in der 17. Minute konnte Jonas Sadjak den SC Globasnitz mit dem ersten Torabschluss des Spiels in Führung bringen. Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrem Vorsprung aus und erhöhten in der 21. Minute durch Fabijan-Rio Igerc nach einer Ecke und einem Torwartfehler auf 2:0.

SV Sittersdorf zeigte jedoch Kampfgeist und ließ sich nicht beirren. In der 29. Minute erzielte Mario Popovic den Anschlusstreffer für Sittersdorf. In den folgenden Minuten war Sittersdorf die stärkere Mannschaft, hatte jedoch Pech im Abschluss oder scheiterte am gut aufgelegten Torwart von Globasnitz.

Ausgleich in der zweiten Halbzeit mündet in Punkteteilung

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. Die Gäste aus Sittersdorf hatten gute Chancen auf den Ausgleich, aber der Torhüter von Globasnitz, Manuel Richard Dlopst, hielt mehrmals stark. In der 49. Minute wehrte er einen vielversprechenden Schuss ab und auch in der 51. Minute war er zur Stelle.

Doch in der 56. Minute war es schließlich soweit: Filippo Simoner gelang der Ausgleich für Sittersdorf und stellte auf 2:2. Beide Teams versuchten in der verbleibenden Spielzeit, den Siegtreffer zu erzielen.

Die Schlussphase der Partie war spannend. In der 80. Minute hatte Sittersdorf großes Pech, als ein guter Abschluss nur an der Stange landete. Nach insgesamt 93 Minuten Spielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 2:2 ab.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (45846 Bonuspunkte)

1. Klasse D: Globasnitz : Sittersdorf - 2:2 (2:1)

56 Filippo Simoner 2:2

29 Mario Popovic 2:1

21 Fabijan-Rio Igerc 2:0

17 Jonas Sadjak 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.