SV Griffen und SC Globasnitz teilen Punkte

Details Samstag, 08. Juni 2024 18:46

In einer Begegnung in der 26. Runde der 1. Klasse D trennten sich SV Raika Griffen und SC Globasnitz mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie startete ausgeglichen, doch den Gästen gelang kurz vor der Halbzeit der Führungstreffer. Griffen kämpfte sich in der zweiten Halbzeit zurück und erzielte den Ausgleich. Am Ende teilten die beiden Teams die Punkte.

Fratschko bringt Gäste in Front

Die Partie nahm langsam Fahrt auf. Die Zuschauer konnten sich auf eine spannende Begegnung freuen, und die Erwartung war groß, dass die Offensivkraft des Heimteams, SV Griffen, den Unterschied machen könnte.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ohne größere Ereignisse, aber kurz vor der Halbzeitpause gelang SC Globasnitz der erste Treffer des Spiels. In der 42. Minute traf Fratschko zum 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Diese späte Führung in der ersten Halbzeit war ein Schock für die Heimmannschaft, die bis dahin gut mitgehalten hatte. Die Schlussphase der ersten Halbzeit verlief hektisch, doch SV Griffen konnte keinen Ausgleichstreffer erzielen, sodass es mit dem 0:1 in die Pause ging.

Seifried gleicht aus

Nach der Halbzeitpause kam Griffen entschlossen aus der Kabine und zeigte, dass sie gewillt waren, das Spiel zu drehen. In der 51. Minute war es dann soweit: Seifried traf zum 1:1-Ausgleich und brachte die Heimmannschaft zurück ins Spiel. Die Zuschauer waren begeistert, und die Spannung stieg weiter an.

Das Spiel blieb auch nach dem Ausgleich intensiv, und beide Teams hatten Chancen, den Führungstreffer zu erzielen. In der 85. Minute wurde es jedoch dramatisch für SV Griffen, als Birsevac die Gelb-Rote Karte sah und das Spielfeld verlassen musste. Diese Unterzahl brachte SV Griffen in Bedrängnis, und SC Globasnitz witterte die Chance, das Spiel noch für sich zu entscheiden.

Die Nachspielzeit waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und letzten Angriffsbemühungen beider Teams. Doch trotz der numerischen Überlegenheit gelang es Globasnitz nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (45896 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt

