SV Bad St. Leonhard triumphiert zum Auftakt über den SV Sittersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 02. August 2024 22:40

Ligaauftakt in der 1. Klasse D! Am ersten Spieltag begegneten sich der SV Bad St. Leonhard und der SV ASKÖ Sittersdorf. Trotz einer frühen Führung der Gäste zeigte das Heimteam eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit. Den Lavanttalern gelang es schlussendlich, sich mit 2:1 durchzusetzen. Besonders David Pabst stach mit seinen zwei Treffern hervor und avancierte zum Matchwinner für die Leonharder.

Sittersdorf geht in Durchgang eins in Führung

Das Auftaktmatch in der Saison 2024/25 wurde am Freitagabend pünktlich angepfiffen und begann in den Anfangsphase recht nervös, mit wilden Ballwechseln und ersten Scheinannäherungen beider Teams.

Die erste nennenswerte Aktion des Spiels gehörte den Hausherren, als Pirker nach einer Ecke frei zum Kopfball kam (20. Minute). In der 29. Minute sorgte Sittersdorf für Gefahr, als Smretschnig mit einem Schuss scheiterte. Die Leonharder wurden zunehmend gefährlicher, verpassten jedoch durch Kainz (37. Minute) und andere Spieler, ihre Chancen zu nutzen.

Als sich die erste Halbzeit dem Ende zuneigte, schien Sittersdorf aus dem Nichts zuzuschlagen: Jan Rovsek tanzte die halbe Abwehr aus und brachte die Gäste mit einem sehenswerten Treffer in Führung (45. Minute).So ging Sittersdorf mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Bad St. Leonhard dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren sofort auf Betriebstemperatur und drängten auf den Ausgleich. Bereits in der 46. Minute zeigte sich, dass Leonhard das Spielgeschehen dominierte, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Doch die Bemühungen sollten bald belohnt werden. In der 57. Minute erzielte David Pabst den verdienten Ausgleich, als er nach einem schnellen Gegenzug präzise ins linke untere Eck traf.

Nur wenige Minuten später hätte Sittersdorf erneut in Führung gehen können, doch Smretschnig vergab nach einem Fehler von Aslan. Stattdessen bekam Leonhard in der 68. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Pabst sicher verwandelte (64. Minute). Damit drehte er das Spiel zugunsten seines Teams.

In der Schlussphase zeigte Markoutz im Tor von Sittersdorf seine Klasse mit zwei herausragenden Paraden (77. Minute), doch es reichte nicht, um die Niederlage abzuwenden. Trotz weiterer Bemühungen und eines beeindruckenden Distanzschusses von Ninaus, der nur die Querlatte traf (74. Minute), konnte Sittersdorf keine Wende mehr herbeiführen.

Am Ende steht ein hart erkämpfter 2:1-Sieg für den SV Bad St. Leonhard, der damit einen gelungenen Saisonstart feiert. Sittersdorf zeigte zwar ab und zu seine Qualitätiten, wird sich in den kommenden Spielen aber steigern müssen.

1. Klasse D: SV Leonhard : Sittersdorf - 2:1 (0:1)

64 David Pabst 2:1

57 David Pabst 1:1

45 Jan Rovsek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.