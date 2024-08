TSV Preitenegg feiert 5:1-Sieg und perfekten Saisonstart

Spielberichte

Im Auftaktspiel der 1. Klasse D triumphierte der TSV Preitenegg eindrucksvoll gegen den SV Griffen mit einem klaren 5:1. Die Heimmannschaft dominierte das Spielgeschehen von Anfang an und ließ den Gästen kaum Chancen zur Entfaltung. Trotz großer Erwartungen seitens der Griffener, die als Topfavorit in die Saison gestartet waren, zeigten sich die Gäste vor allem in der Defensive anfällig und mussten eine bittere Niederlage einstecken.

Preitenegger Blitzstart

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der TSV bereits in der 8. Minute das erste Tor erzielte. Gerald Maurer brachte die Gastgeber früh in Führung. Bereits nach 15 Minuten zeichnete sich ab, dass die Gäste es schwer haben würden, den spielstarken TSV zu stoppen.

In der 18. Minute kam es zu einer kurzen Unterbrechung, als Clemens Kreuzer mit dem Torhüter der Griffner, Unterberger, zusammenstieß. Doch das hinderte den TSV Preitenegg nicht daran, weiterhin das Spiel zu kontrollieren. Der Druck auf die Gäste wurde zunehmend größer und in der 29. Minute erhöhte Daniel Grillitsch auf 2:0. Die Griffener Defensive wirkte überfordert, während Preitenegg weiter drückte.

Zur Halbzeit führte der TSV verdient mit 2:0, und die Zuschauer sahen eine einseitige Partie. Der Trainer des SV Griffen, Alex Obradovič, hatte sichtlich Mühe, seine Mannschaft zu motivieren und neu zu organisieren.

Hausherren machen Sack früh zu

Nach der Pause ging es unverändert weiter. Bereits in der 49. Minute konnte Clemens Kreuzer nach einem Abwehrfehler der Griffner das 3:0 erzielen. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt nahezu entschieden, da die Gäste kaum noch Widerstand leisteten. Kreuzer setzte in der 56. Minute noch einen drauf und verwandelte einen Elfmeter zum 4:0. Der TSV Preitenegg schien unaufhaltsam.

Die Gäste zeigten sich in der zweiten Halbzeit zwar bemüht, aber chancenlos. In der 75. Minute konnte Adnan Besic immerhin einen Ehrentreffer zum 4:1 erzielen, nachdem er einen Elfmeter verwandelt hatte. Doch auch dieser Treffer konnte die Überlegenheit der Gastgeber nicht schmälern.

In der 83. Minute setzte Stefan Stückler den Schlusspunkt und stellte mit seinem Treffer zum 5:1 den Endstand her. Der TSV Preitenegg ließ in der verbleibenden Spielzeit nichts anbrennen und feierte einen verdienten Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ElBieró (1650 Bonuspunkte)

1. Klasse D: Preitenegg : SV Griffen - 5:1 (2:0)

83 Stefan Stückler 5:1

75 Adnan Besic 4:1

56 Clemens Simon Kreuzer 4:0

49 Clemens Simon Kreuzer 3:0

29 Daniel Grillitsch 2:0

8 Gerald Maurer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ElBieró mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

