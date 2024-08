SV St. Margareten/R. startet mit 3:1-Auswärtssieg gegen Globasnitz in die Saison

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 20:24

Der Auftakt in die neue Saison der 1. Klasse D versprach Spannung. Im Duell zwischen dem SC Globasnitz und dem SV St. Margareten/Ros. konnten die Gäste mit einem 3:1-Sieg die ersten drei Punkte einfahren. Besonders auffällig war die Effizienz des SV, der seine Chancen eiskalt nutzte, während Globasnitz trotz guter Möglichkeiten nur einmal ins Netz traf. Der Sieg der Gäste war letztlich verdient, auch wenn die Heimmannschaft zahlreiche Chancen ungenutzt ließ.

Gäste gehen kurz vor der Pause in Führung

Das Spiel begann bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen. Beide Teams gingen mit hoher Motivation in die Partie, wie die ersten Minuten zeigten. Die erste echte Chance hatte St. Margareten, deren Abschluss allerdings kein Problem für SC-Torhüter Manuel Dlopst darstellte. Auch Globasnitz kam früh zu einer Gelegenheit, jedoch verfehlte der erste guter Abschluss das Ziel knapp.

Nach einer eher ruhigen Anfangsphase ohne große Höhepunkte nahm das Spiel langsam an Fahrt auf. Eine dicke Chance auf die Führung verzeichnete St. Margareten in der 34. Minute, als ein Angreifer nach einem Freistoß alleine zum Kopfball kam, diesen jedoch nicht verwerten konnte. Auf der anderen Seite landete ein Freistoß der Heimischen an der Stange und der anschließende Kopfball ging vorbei.

Die Partie schien torlos in die Pause zu gehen, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Nico Gojkovic die Gäste per Kopf in Führung. Es war ein gut getimter Angriff, der den SC Globasnitz kalt erwischte und den ersten Treffer des Spiels bescherte.

Jogic macht den Unterschied

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, und es dauerte nicht lange, bis die Gäste erneut zuschlugen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff traf Neuzugang Ervin Jogic zum 0:2. Der frühe Treffer in der zweiten Halbzeit setzte Globasnitz weiter unter Druck.

Doch die Heimmannschaft gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 71. Minute erhielten Globasnitz einen Elfmeter zugesprochen, den Andrej Rebernik sicher verwandelte und so auf 1:2 verkürzte. Es schien, als könnte das Spiel doch noch kippen.

Die Schlussphase war geprägt von zahlreichen Chancen der Heimischen, die jedoch entweder von Gästegoalie Christoph Gross entschärft wurden oder knapp daneben gingen. Besonders in der 75. Minute hatte Globasnitz Pech, als ein Abschluss an der Stange landete und der anschließende Kopfball das Tor verfehlte.

In der 87. Minute machte Jogic mit seinem Treffer zum 1:3 endgültig den Deckel drauf. Der St. Margaretener nutzte eine der wenigen Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit und stellte damit den Endstand her. Die Gastgeber fanden zwar weiterhin gute Chancen vor, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen.

Der Schlusspfiff in der 95. Minute besiegelte den Auswärtssieg für St. Margareten. Ein starkes Spiel von Jogic und eine gute Defensivarbeit sicherten den Gästen die ersten drei Punkte der Saison, während Globasnitz an der Chancenverwertung scheiterte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (46056 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.