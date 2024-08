Vier Treffer in Durchgang zwei: Preitenegg setzt sich gegen Sittersdorf durch

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 11:59

Ein packendes Duell stand am Freitagabend in der 1. Klasse D am Programm: Der SV Sittersdorf und der TSV Preitenegg trafen auf einander. Preitenegg wollte den Auftaktsieg gegen Griffen bestätigen, während Sittersdorf nach der Niederlage in der ersten Runde auf Wiedergutmachung aus war. Am Ende stand ein klares 4:0 für die Lavanttaler auf der Anzeigetafel. Während die erste Halbzeit noch torlos blieb, drehten die Gäste in der zweiten Hälfte richtig auf und sicherten sich einen beeindruckenden Sieg. Die Treffer von Rogl, Jöbstl, Berchtold und Riegler besiegelten das Schicksal der Heimmannschaft.

Erste Halbzeit: Kein Durchkommen

Das Spiel begann bei sommerlichen 28 Grad und perfekten Bedingungen am Sittersdorfer Sportplatz. Beide Teams starteten engagiert und Preitenegg versuchte schnell, das Zepter in die Hand zu nehmen, kam aber noch nicht entscheidend vors Tor. Auch Sittersdorf konnte nicht anschreiben. Der Spielfluss stockte in weiterer Folge ein wenig und litt unter vielen Unterbrechungen. So blieb es nach 45 Minuten beim 0:0.

Torflut in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Preitenegg spritzig aus der Kabine. Es deutete sich nach Wiederanpfiff bereits an, dass sie entschlossener waren, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Der Bann wurde schließlich in der 65. Minute gebrochen, als Fabian Stefan Rogl einen unübersichtlichen Ball im Strafraum zum 1:0 für den TSV Preitenegg verwandelte.

17 Minuten später, in der 82. Minute, erhöhte Matteo Peter Jöbstl auf 2:0. Seine starke Leistung an diesem Tag wurde damit verdientermaßen belohnt. Der TSV Preitenegg ließ nicht locker und erhöhte in der 86. Minute durch Alex Berchtold auf 3:0. Das Spiel war nun endgültig entschieden, und die Gäste hatten allen Grund zum Feiern.

Den Schlusspunkt setzte der 17-jährige Marc Riegler in der 89. Minute, der ebenfalls ins Tor traf und den Endstand von 4:0 besiegelte. Kurz danach, in der 93. Minute, pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Insgesamt zeigte der TSV Preitenegg eine starke Leistung in Durchgang zwei und setzte sich verdient gegen den SV Sittersdorf durch. Die Gastgeber konnten in der zweiten Halbzeit nicht mithalten und mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

1. Klasse D: Sittersdorf : Preitenegg - 0:4 (0:0)

89 Marc Riegler 0:4

86 Alex Berchtold 0:3

82 Matteo Peter Jöbstl 0:2

65 Fabian Stefan Rogl 0:1

