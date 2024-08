Früher Treffer beschert SV Griffen 1:0-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 20:49

Der SV Griffen konnte in einem hart umkämpften Match gegen den SC Globasnitz in der 1. Klasse D seinen ersten Saisonsieg feiern. Ein früher Treffer von Ehrlich genügte, um die Gäste in Schach zu halten und einen 1:0-Sieg zu sichern. Die Partie bot Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich blieb der Heimvorteil entscheidend.

Hausherren mit Start nach Maß

Der Ball rollte im Schlossbergstadion von Griffen bei herrlichem Sommerwetter. Die Erwartungen waren hoch, und beide Teams starteten engagiert in die Partie. Bereits in der achten Minute gelang dem SV ein Traumstart. Ein hervorragend herausgespielter Pass landete bei Ehrlich, der die erste Chance eiskalt zur 1:0-Führung verwandelte.

Die frühe Führung setzte Globasnitz unter Druck, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und kamen in der 18. Minute erstmals gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Der Abschluss war stark, doch der Griffener Keeper hielt sicher. Auch in der 25. Minute hatten die Gäste eine gute Gelegenheit, als ein Freistoß direkt auf den Torwart ging.

In der 32. Minute war es dann der SV Griffen, der eine gute Chance nach einer Freistoßflanke hatte. Der Abschluss kam gefährlich aufs Tor, aber der SC-Schlussmann wehrte stark mit dem Fuß ab. Das Spiel war in dieser Phase sehr ausgeglichen, und beide Mannschaften hatten ihre Momente.

Globasnitz drückt, Griffen hält stand

Die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte jedoch den Gästen. In der 37. Minute hatten sie eine dicke Chance auf den Ausgleich, doch die Latte verhinderte den Treffer. Kurz darauf wehrte der SV-Keeper einen starken Abschluss zur Ecke ab. Mit dem Pausenpfiff hatte der SC Globasnitz noch einen guten Abschluss, der knapp vorbeiging.

Nach der Pause ging es weniger ereignisreich weiter. In der 54. Minute hatte der SV Griffen die erste dicke Chance der zweiten Hälfte, ein Angreifer kam allein zum Kopfball, setzte diesen aber drüber. Das Spiel blieb spannend, aber Höhepunkte waren Mangelware.

In der Schlussphase hofften die Zuschauer auf weitere Highlights. In der 82. Minute war die Spannung greifbar, aber keine der beiden Mannschaften konnte entscheidende Akzente setzen. Der SC Globasnitz versuchte es weiterhin, doch die Griffener Abwehr hielt stand.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute stand es weiterhin 1:0 für den SV Griffen. Ein Ehrlich-Treffer genügte für den ersten Saisonsieg. Trotz guter Chancen insbesondere in der ersten Hälfte, konnte der SC Globasnitz keinen Punkt aus Griffen entführen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (46186 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

