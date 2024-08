ASKÖ St. Michael/Bleiburg feiert zweiten Saisonsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 19:22

In einer Begegnung der zweiten Runde der 1. Klasse D setzte sich die ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit einem klaren 2:0-gegen den den SV Eitweg durch und fuhr in der noch jungen Saison den zweiten "Dreier" ein. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein zum Sieg, während die Gäste trotz einiger guter Chancen nicht punkten konnten.

Maze bringt ASKÖ in Führung

Die Heim-Mannschaft setzte früh offensive Akzente und erspielte sich in der 19. Minute eine große Chance durch Stas Maze, doch SV-Torhüter Dominik Goriupp vereitelte diese Möglichkeit mit einer großartigen Parade.

In der 31. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels: St. Michael ging durch Maze in Führung. Die Heim-Fans waren begeistert und der Druck auf den SV Eitweg nahm weiter zu. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und kurz vor der Halbzeitpause setzte die ASKÖ noch einen drauf.

Hausherren bringen Vorsprung ins Ziel

In der 45. Minute erhöhte St. Michael auf 2:0. Das Tor war jedoch nicht unumstritten, da es aus einer abseitsverdächtigen Position erzielt wurde. Der Treffer von Daniel Milac zählte jedoch und die Gastgeber gingen mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause bemühten sich die Gäste, den Rückstand zu verkürzen. Der SV Eitweg erspielte sich einige gute Chancen, doch St. Michael-Schlussmann Julian Schneider zeigte mehrfach sein Können. Eine dieser Chancen ergab sich in der 81. Minute, als der SV eine große Möglichkeit hatte, doch Schneider hielt den Ball spektakulär. Kurz vor Schluss gab es noch einmal eine gute Parade des ASKÖ-Keepers, der die 2:0-Führung festigte.

Nach 92 Minuten war das Spiel vorbei und die ASKÖ St. Michael ob Bleiburg konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Der SV Eitweg hingegen musste sich trotz guter Ansätze geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! (1835 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

