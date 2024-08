6:1! SC Globasnitz lässt es bei erstem Saisonsieg ordentlich krachen

Spielberichte

Details Mittwoch, 14. August 2024 20:49

Im Derby der dritten Runde der 1. Klasse D zwischen dem SC Globasnitz und dem SV Sittersdorf setzte sich das Heimteam souverän mit 6:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte der SC mit einer starken Leistung für klare Verhältnisse. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers konnte Sittersdorf nichts gegen die Übermacht der Hausherren ausrichten. Nach zwei Auftaktpleiten ließen es die Globasnitzer am Mittwochabend beim ersten Saisonsieg ordentlich krachen.

Jamnig schnürt Dreierpack

Das Spiel begann vielversprechend für den SC. Schon in der 3. Minute gelang Andreas Jamnig der frühe Führungstreffer für die Gastgeber. Nur neun Minuten später erhöhte derselbe Spieler nach einem Sololauf auf 2:0. Sittersdorf fand kaum ins Spiel und hatte Mühe, sich gegen die dominierenden Hausherren zu behaupten.

In der 18. Minute fiel dann das 3:0 für Globasnitz: Nach einer Ecke stieg Kapitän Philipp Diex am höchsten und köpfte den Ball ins Netz, wobei Gästegoalie Manuel Markoutz nicht gut aussah. Die Partie schien bereits früh entschieden zu sein, doch Globasnitz ließ nicht locker. In der 42. Minute erzielte Jamnig seinen dritten Treffer an diesem Abend und brachte sein Team mit 4:0 in Führung.

Doch noch vor der Halbzeitpause kam Sittersdorf zu einem Ehrentreffer. In der 43. Minute traf Manuel Bergmann zum 4:1, was jedoch nur ein schwacher Trost für die Gäste war, die zur Pause mit einem klaren Rückstand in die Kabine gingen.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff schoss Diex sein zweites Tor und erhöhte auf 5:1. Das Spiel war damit endgültig entschieden, und Globasnitz konnte das Tempo etwas herausnehmen.

In der 56. Minute bekamen die Gäste noch die Chance auf einen weiteren Treffer - SC-Keeper Manuel Dlopst parierte jedoch einen Elfmeter souverän. Zehn Minuten später setzte der eingewechselte Luka Lesjak den Schlusspunkt. Mit einem unhaltbaren Schuss traf der talentierte 17-Jährige zum 6:1-Endstand.

In den letzten Minuten des Spiels verwaltete Globasnitz den Vorsprung und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen laufen. Die Defensive stand sicher und ließ kaum Chancen für Sittersdorf zu. Das Spiel endete schließlich mit einem hochverdienten 6:1-Sieg für den SC Globasnitz, der an diesem Tag in allen Belangen überlegen war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (46316 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.