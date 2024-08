Dritter Saisonsieg! ASKÖ St. Michael/Bleiburg fährt nächsten "Dreier" ein

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:45

In der dritten Runde der 1. Klasse D setzte sich die ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg mit 2:0 bei der SG SV Tainach/SV Haimburg durch und feierte im dritten Match den dritten Sieg. In einer von taktischen Finessen geprägten Partie blieben die Hausherren zunächst stabil, ehe die Gäste im zweiten Durchgang ihre Chancen konsequent nutzten und das Spiel zu ihren Gunsten entschieden.

Defensive Disziplin und Chancenarmut

Beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten vorsichtig ab, wobei die Heimabwehr bombenfest stand und den Angriffen von St. Michael wenig Raum ließ. Die Gäste, die mit einem klaren Ziel in die Partie gegangen waren, zeigten sich zwar spielbestimmend, konnten aber keine nennenswerten Chancen herausspielen. Tainach/Haimburg hingegen kam in der ersten Viertelstunde zu einer Großchance, die jedoch ungenutzt blieb.

Eine Trinkpause in der 25. Minute gab beiden Mannschaften die Möglichkeit, sich kurz zu erholen und taktische Anpassungen vorzunehmen. Trotz der Spielkontrolle schaffte es St. Michael nicht, die kompakte Verteidigung der Heimischen zu durchbrechen. Der Halbzeitstand von 0:0 spiegelte die Defensivstärke beider Mannschaften wider und ließ auf einen spannenden zweiten Durchgang hoffen.

Partl bringt Gäste auf die Siegerstraße

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen deutlich. Die entscheidende Wende kam in der 59. Minute, als ein abgefälschter Schuss von Rene Partl den Weg ins Tor fand und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Tainach/Haimburg versuchte, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzielen, doch eine Topchance konnte vom ASKÖ-Torhüter vereitelt werden. Die Gastgeber kämpften weiterhin tapfer, aber die Hitze und die zermürbenden Angriffe der Gäste zeigten Wirkung.

Nach einer weiteren Trinkpause in der 69. Minute nahm die Intensität zu. In der 87. Minute machte Philipp Pachoinig mit einem weiteren Treffer für St. Michael alles klar. Der Treffer zum 0:2 war der Schlusspunkt einer Partie, die in der zweiten Hälfte von den Gästen dominiert wurde. Mit diesem Sieg bestätigte die ASKÖ St. Michael/Bleiburg ihre Ambitionen, in der Tabelle ganz vorne mitzumischen, während die SG SV Tainach/SV Haimburg trotz guter Defensivarbeit und einer tapferen Leistung ohne Punkte blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Steve (1630 Bonuspunkte)

1. Klasse D: SG Tainach/Haimburg : St. Michael/Bl. - 0:2 (0:0)

87 Philipp Gerhard Pachoinig 0:2

60 Rene Partl 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Steve mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

