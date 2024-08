Später Treffer beschert SV Griffen knappen Auswärtssieg

Spielberichte

Ein intensives Spiel in der dritten Runde der 1. Klasse D zwischen den SAK Amateuren und dem SV Raika Griffen endete mit einem knappen 3:2-Sieg der Gäste. In einem unterhaltsamen und hart umkämpften Match konnten die Griffener am Feiertag dank eines späten Tores drei Punkte mit nach Hause nehmen. Trotz einer soliden Leistung der Hausherren, wartet der SAK in der noch jungen Saison noch immer auf den ersten Punktgewinn.

Griffen mit Blitzstart

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 4. Minute konnte der SV Griffen in Führung gehen. Nach einer Ecke war es Christopher Sauerschnig, der per Kopf das 0:1 markierte und somit den Blitzstart für die Gäste perfekt machte. Trotz des frühen Rückstands zeigten die SAK Amateure Moral und erspielten sich in der Folgezeit einige gute Chancen. In der 20. Minute hatte Lippnik die nächste Gelegenheit für die Hausherren, doch der Ball wollte noch nicht ins Netz.

In der 24. Minute wurden die Bemühungen der Amateure schließlich belohnt. Andre Fonkou traf zum verdienten 1:1-Ausgleich und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Hausherren waren nun am Drücker und hatten bis zur Halbzeitpause weitere gute Chancen. Doch sowohl Fonkou als auch Sauerschnig vergaben ihre Möglichkeiten. So ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Entscheidung in Minute 87

Nach der Pause gestaltete sich das Spiel weiterhin ausgeglichen. In der 65. Minute gelang den Gästen jedoch erneut der Führungstreffer. Pascal Bierbaumer erzielte das 1:2 für Griffen mit einem Distanzschuss, der unhaltbar im Netz einschlug. Doch auch diesmal ließen sich die Hausherren nicht entmutigen. In der 71. Minute bekam der SAK nach einem strittigen Handspiel einen Elfmeter zugesprochen, den Rion Syla sicher zum 2:2 verwandelte.

Die Schlussphase war von hoher Intensität geprägt. Beide Teams spielten auf Sieg und schenkten sich nichts. In der 87. Minute gelang dem SV Griffen schließlich der entscheidende Treffer. Adnan Besic, der zuvor eher unauffällig geblieben war, köpfte den Ball nach einer Flanke zum 2:3 in die Maschen. Trotz großer Anstrengungen der SAK Amateure, die noch einmal alles nach vorne warfen, blieb es beim knappen Sieg für die Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ElBieró (1780 Bonuspunkte)

1. Klasse D: SAK Amateure : SV Griffen - 2:3 (1:1)

87 Adnan Besic 2:3

71 Rion Syla 2:2

65 Pascal Werner Bierbaumer 1:2

24 Andre Le Prince Chedjou Fonkou 1:1

4 Christopher Sauerschnig 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ElBieró mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.