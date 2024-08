Spektakuläres Remis zwischen SV Bad St. Leonhard und TSV Preitenegg

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 12:12

In einem packenden Derby der 1. Klasse D lieferten sich der SV Leonhard und der TSV Preitenegg ein spannendes Match, das mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und sorgten für reichlich Unterhaltung auf dem Spielfeld. Am Ende mussten sich jedoch beide Mannschaften mit einem Punkt zufriedengeben.

Rasante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Leonhard bereits in der 3. Minute in Führung ging. Andreas Steinkellner brachte die Hausherren nach einem schnellen Tor mit 1:0 in Front. Nur sechs Minuten später legte Lukas Kainz nach und erhöhte auf 2:0. Ein perfekter Start für die Gastgeber, die damit einen komfortablen Vorsprung herausspielten.

Der TSV Preitenegg reagierte jedoch prompt und zeigte sich unbeeindruckt von dem frühen Rückstand. In der 16. Minute gelang Christian Ragger der Anschlusstreffer, und nur sechs Minuten später war es Clemens Simon Kreuzer, der den Ausgleich erzielte. Mit diesem Doppelpack binnen weniger Minuten war das Spiel wieder offen. Doch der TSV Preitenegg hatte noch nicht genug: In der 28. Minute drehte Ragger das Spiel komplett und traf vom Elfmeterpunkt zum 3:2 für die Gäste.

Die Zuschauer im Stadion kamen kaum zur Ruhe, denn in der 36. Minute war es erneut Andreas Steinkellner, der nach einem Freistoß für den SV Leonhard traf und den Ausgleich zum 3:3 herstellte. Mit diesem ereignisreichen Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit konnte das hohe Tempo und die Vielzahl an Toren aus den ersten 45 Minuten nicht ganz halten, doch an Spannung mangelte es keineswegs. Beide Teams kämpften um jeden Ball, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Es gab zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch die Abwehrreihen und Torhüter zeigten sich nun stabiler.

In der Schlussphase des Spiels wurde es nochmals hektisch und es gab Chancen auf beiden Seiten. Ein Freistoß von Pfennich für den SV Leonhard in der 83. Minute sorgte nochmals für Gefahr, doch der Schuss ging knapp daneben. Kurz vor dem Schlusspfiff wurde das Spiel zunehmend hitziger, mit mehreren Fouls und Diskussionen auf dem Platz.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter nach vier Minuten Nachspielzeit die Partie ab. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten sich nichts geschenkt und boten den Zuschauern ein echtes Fußball-Spektakel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Derby alle Erwartungen erfüllt hat. Der SV Leonhard und der TSV Preitenegg lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das mit einem gerechten Unentschieden endete.

1. Klasse D: SV Leonhard : Preitenegg - 3:3 (3:3)

36 Andreas Steinkellner 3:3

28 Christian Ragger 2:3

22 Clemens Simon Kreuzer 2:2

16 Christian Ragger 2:1

9 Lukas Kainz 2:0

3 Andreas Steinkellner 1:0

