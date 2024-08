Vom Abstiegskandidat zum Tabellenführer: St. Margareten/Ros. dreht auch gegen Tainach/Haimburg auf

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:33

In einem spannenden Match der 4. Runde der 1. Klasse D dominierte SV St. Margareten/Ros. die Partie gegen SG SV Tainach/SV Haimburg und siegte mit einem klaren 5:1. Obwohl die Gäste zunächst stark auftraten und einige Chancen hatten, nutzten die Hausherren ihre Möglichkeiten eiskalt aus und entschieden das Spiel zu ihren Gunsten. Die Rosentaler, die in der vergangenen Saison noch dem Abstieg nahe waren, stehen nun an der Spitze der Tabelle.

Erste Halbzeit: Chancenverwertung als Schlüssel zum Erfolg

Die Partie begann mit einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Mannschaften zunächst keine nennenswerten Chancen herausspielen konnten. In den ersten 15 Minuten war die SG SV Tainach/SV Haimburg das bessere Team und erarbeitete sich mehrere Topchancen. Besonders auffällig war Gaber, der einige Gelegenheiten zu verbuchen hatte, jedoch aber keine verwandelte. Diese fahrlässige Chancenverwertung sollte sich rächen.

In der 19. Minute nutzte der SV St. Margareten/Ros. seine erste echte Gelegenheit und ging durch Ervin Jogic in Führung. Jogic verwandelte nach einer vergebenen Großchance der Gäste eiskalt zum 1:0. Dieses Tor änderte den Spielverlauf komplett. Die Hausherren gewannen zunehmend die Oberhand und erhöhten in der 37. Minute auf 2:0. Philipp Karl Mocnik traf aus 20 Metern via Innenstange.

Nur fünf Minuten später gelang Kenen Bosnic nach einem Eckball das 3:0. Ungehindert konnte er im Fünfer einschieben, was die Gäste endgültig aus dem Konzept brachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging SV St. Margareten/Ros. in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Gäste finden keine Antwort

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die SG Tainach/Haimburg startete zwar erneut druckvoll, doch wieder mangelte es an der Präzision im Abschluss. Mujkic scheiterte in der 47. Minute am Torhüter der Heimmannschaft. Auch weitere Chancen blieben ungenutzt, wie zum Beispiel durch Opietnik, dessen Schuss zu zentral geriet (60. Minute).

In der 72. Minute machte SV St. Margareten/Ros. den Sack endgültig zu. Kenen Bosnic nutzte einen katastrophalen Abwehrfehler der Gäste eiskalt aus und traf zum 4:0. Ein Fehlpass brachte Bosnic in eine hervorragende Position, die er sich nicht entgehen ließ.

Immerhin gelang SG SV Tainach/SV Haimburg in der 84. Minute noch der Ehrentreffer. Adnan Huremovic verwandelte einen Elfmeter sicher zum 4:1. Doch jegliche Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde nur sechs Minuten später zunichtegemacht, als Christopher Erwin Binder in der 90. Minute den Endstand von 5:1 besiegelte. Nach einem Konter startete er von der Mittellinie und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

Schließlich endete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren 5:1 für die Hausherren. Trotz eines guten Starts der Gäste und einer Vielzahl an Chancen, machten diese durch grobe Abwehrfehler den Gastgebern das Leben leicht. St. Margareten/Ros. nutzte die sich bietenden Gelegenheiten effizient und baute ihre Siegesserie in der neuen Saison weiter aus.

1. Klasse D: St. Margareten/R. : SG Tainach/Haimburg - 5:1 (3:0)

91 Christopher Erwin Binder 5:1

84 Adnan Huremovic 4:1

72 Kenen Bosnic 4:0

42 Kenen Bosnic 3:0

37 Philipp Karl Mocnik 2:0

19 Ervin Jogic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.