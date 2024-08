Duell der Absteiger endet Unentschieden: 2:2 zwischen St. Michael/Bl. und Eisenkappel

Spielberichte

In einem spannenden Match der 1. Klasse D trennten sich ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg und FC Eisenkappel mit einem 2:2-Unentschieden. Noch in der vorherigen Saison konnte man dieses Duell in der Unterliga Ost beobachten - nun in der 1. Klasse D. Die Gäste aus Eisenkappel führten zur Halbzeit bereits mit 2:0, doch die Gastgeber kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück und erzielten den Ausgleich.

Dominanz von Eisenkappel in der ersten Halbzeit

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen suchten. In der 10. Minute konnte der FC Eisenkappel dann den ersten Treffer der Partie erzielen. Peter Cof traf zum 0:1 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit legte derselbe Spieler nach und erhöhte auf 0:2, diesmal wars Minute 37.

Der St. Michael/Bl. schien in der ersten Halbzeit sichtlich überfordert mit den schnellen Angriffen der Gäste. Eisenkappel zeigte sich defensiv stabil und nutzte seine Konterchancen effizient. Die Heimmannschaft hingegen hatte Schwierigkeiten, klare Abschlüsse zu kreieren und musste mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine gehen.

Aufholjagd von St. Michael/Bl. in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte St. Michael/Bl. den Druck und versuchte, den Rückstand aufzuholen. In der 52. Minute war die Heimmannschaft dem Anschlusstreffer bereits sehr nahe, doch der Ball wollte noch nicht ins Tor. Schließlich gelang ihnen in der 57. Minute der verdiente Treffer. Emil Daliposki erzielte nach einem schönen Tiki-Taka-Spiel den Anschlusstreffer zum 1:2.

Die Partie wurde nun intensiver, und St. Michael/Bl. dominierte das Spielgeschehen, während FC Eisenkappel auf Konter setzte. St. Michael/Bl. zeigte jedoch weiterhin großen Kampfgeist und wurde dafür in der 71. Minute belohnt.Der Ausgleichstreffer fiel durch Rene Partl, der mit einem flachen Schuss vom Sechzehner ins lange Eck traf. Der Torwart von Eisenkappel hatte bei diesem Schuss keine Chance. Mit dem 2:2 war die Partie wieder offen, und die Heimmannschaft drängte sogar auf den Siegtreffer. Trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten blieb es am Ende jedoch beim Unentschieden.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 2:2, wobei sich beide Teams die Punkte teilten. Diese Partie war ein echtes Spektakel für die Zuschauer und zeigte den Kampfgeist und die Qualität beider Mannschaften in der 1. Klasse D.

1. Klasse D: St. Michael/Bl. : Eisenkappel - 2:2 (0:2)

71 Rene Partl 2:2

57 Emil Daliposki 1:2

37 Peter Cof 0:2

10 Peter Cof 0:1

